Tedi Blushi pas Asamblesë së PS-së: Partia është përfshirë nga përplasjet, shqiptarët të bashkohen për largimin e Ramës

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, reagoi pas mbledhjes së sotme të Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste. Ai e paraqiti atë si shenjë të përçarjes së brendshme dhe bëri thirrje që shqiptarët, pavarësisht bindjeve politike, të bashkohen për largimin e kryeministrit Edi Rama.
Në deklaratën për mediat, Blushi pretendoi se PS-ja është kthyer nga parti politike në atë që ai e quajti «organizatë kriminale». Sipas tij, korrupsioni, krimi, dhuna, kërcënimet, shantazhi, spiunimet dhe përpjekjet për të eliminuar politikisht njëri-tjetrin kanë zëvendësuar parimet dhe programin qeverisës. Ai përmendi letra të përdorura si armë kundër rivalëve, kallëzime anonime dhe intriga që, sipas tij, synojnë mbijetesën politike të protagonistëve.
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Blushi tha se ish-zëvendëskryeministri Arben Ahmetaj, dikur bashkëpunëtor i afërt i Ramës, ka dëshmuar atë që ai e cilëson shndërrim të PS-së në organizatë kriminale. Letrën e sotme të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, ai e lidhi me kalimin nga «partia e Dritëroit» te «partia e Nesti Angonit», ndërsa përplasjet mes socialistëve i përshkroi edhe si degradim nga «partia e Servet Pëllumbit» te «partia e Nasta Pëllumbit».
Sipas Blushit, njerëz që më parë ndanin pushtetin dhe mbulonin akuzat ndaj njëri-tjetrit, sot shkëmbejnë denoncime e spiunojnë njëri-tjetrin. Ai tha se në këtë organizatë nuk ka më besë, solidaritet apo parime, por frikë, interesa, pabesi dhe luftë për mbijetesë. Duke përdorur shprehjen «Prania Besnike», ai pretendoi se protagonistët nuk po i fshehin më përplasjet. Në vlerësimin e tij, bëhet fjalë për një «narkoregjim» që po shkatërron vetveten, ndërsa mban peng Shqipërinë.
Duke kaluar te ekonomia, Blushi iu referua analizës së ish-zëvendësministres socialiste të Financave, Irena Beqiraj, për çmimet gjatë viteve 2020–2025. Sipas shifrave që citoi, sheqeri është shtrenjtuar 5,5% në import dhe 69% në tregun vendas; mielli përkatësisht 1,4% dhe 34%; qumështi 3,2% dhe 42%; ndërsa djathi 7,5% në import dhe 100% në dyqane.
Ai shtoi se fasulet janë liruar 21% në import, por janë shtrenjtuar 92% në tregun shqiptar. Për kastravecat, ulja në import është 15%, përballë një rritjeje prej 78% në dyqane. Sipas të njëjtave krahasime, specat janë liruar 15%, por janë shtrenjtuar 71%, ndërsa domatet janë liruar rreth 17% në import dhe janë shtrenjtuar 55% në tregun vendas.
Blushi ia atribuoi këto diferenca modelit ekonomik të qeverisë Rama, të cilin e përshkroi si të mbështetur te «narko-ekonomia», «narko-euro», tregjet pa konkurrencë, monopolet, oligopolet dhe interesat klienteliste. Ai pretendoi se përfiton një pakicë e privilegjuar, ndërsa koston e paguajnë qytetarët, veçanërisht të rinjtë dhe pensionistët.
Edhe lëvizjen e fundit të Ramës për uljen e TVSH-së së ushqimeve të shportës, Blushi e cilësoi të detyruar nga protestat dhe zemërimi për koston e jetesës, sidomos nga reagimi i të rinjve, e jo si ndryshim të qëndrimit social të qeverisë. Ai tha se Partia e Lirisë, edhe në kohën kur quhej LSI, ka propozuar uljen e kësaj TVSH-je nga 20% në 5% tri herë: në vitet 2017, 2022 dhe 2025. Sipas tij, Rama i rrëzoi të tria propozimet, ndonëse kishte ardhur në pushtet në vitin 2013 me premtimin për TVSH 0% për ushqimet e shportës. Blushi pretendoi se, pas 13 vitesh, kryeministri po paraqet si meritë një masë që më parë e kishte penguar dhe se po vepron nga frika e protestës. Ai e lidhi këtë me premtimet e pambajtura, propagandën, korrupsionin dhe masat fiskale që, sipas tij, merren me vonesë vetëm nën presionin qytetar.
Duke iu përgjigjur krahasimit të Ramës me Serbinë, të cilit iu referua si «Nesti Angoni», Blushi tha se Shqipëria është bërë treg për ushqimet serbe, përfshirë miellin dhe qumështin pluhur, dhe se importon prej andej edhe ushqime për kafshët. Sipas tij, Serbia i mbështet qytetarët dhe prodhuesit e vet më shumë sesa qeveria shqiptare mbështet shqiptarët, megjithëse Rama përpiqet ta përdorë atë si pikë referimi për suksesin e tij politik.
Blushi krahasoi TVSH-në për ushqimet e shportës, që sipas tij është 20% në Shqipëri dhe 10% në Serbi. Ai tha se ushqimet në Shqipëri kushtojnë rreth 7% më shumë në tërësi, ndërsa qumështi, bulmeti dhe vezët rreth 27% më shumë. Karburanti, sipas tij, është rreth 23% më i shtrenjtë në Shqipëri. Për bujqësinë, ai përmendi mbështetje vjetore prej rreth 163 milionë eurosh në Shqipëri, kundrejt rreth 1,26 miliardë eurove në Serbi.
Për politikat ndaj familjes dhe lindshmërisë, Blushi tha se qeveria Rama jep bonus prej 400 eurosh për fëmijën e parë dhe 800 eurosh për të dytin. Sipas shifrave të tij, Serbia jep rreth 4.260 euro për fëmijën e parë, 5.112 euro për të dytin, 19.427 euro për të tretin dhe 27.000 euro për të katërtin, si edhe mbështetje të tjera për familjet e reja, përfshirë subvencione për blerjen e banesës. Ai shtoi se në këto krahasime nuk kishte përfshirë pagat, politikat e strehimit, investimet e huaja dhe ndihmën për prodhimin vendas.
Në vlerësimin e Blushit, qeveria shqiptare mbetet pas politikave të Serbisë për familjen, bujqësinë, taksimin e ushqimeve dhe çmimet e produkteve bazë. Ai e quajti Ramën, në mënyrë ironike, «Kryeministrin më të mirë të Serbisë pas Pashiçit» për largimin e shqiptarëve nga trojet e tyre, ndërsa tha se politikat e tij sociale dhe ekonomike janë inferiore ndaj atyre të qeverisë së Beogradit për qytetarët serbë. Sipas Blushit, pas 13 vitesh qeverisje, shqiptarët paguajnë më shumë, fitojnë e marrin më pak mbështetje dhe largohen nga vendi për një të ardhme më të mirë.
Blushi pretendoi se me Ramën nuk mund të ketë as përmirësim të mirëqenies, as ulje të kostos së jetesës dhe as integrim europian të mbështetur te standardet demokratike, sundimi i ligjit dhe institucionet e pavarura. Ai përmendi shpopullimin, varfërimin e familjeve, kapjen e shtetit, korrupsionin dhe humbjen e besimit te e ardhmja si pasoja të qeverisjes së tij.
Në përfundim, Blushi kërkoi bashkimin e shqiptarëve përtej dallimeve politike për largimin e Ramës dhe krijimin e një qeverie kujdestare. Ai tha se nuk nevojitet një program apo bindje e përbashkët politike, por një qëllim i përbashkët: çlirimi i shtetit nga ajo që e quajti kapje kriminale, rikthimi i demokracisë dhe hapja e rrugës për zgjedhje të lira e të ndershme. Sipas tij, largimi i Edi Ramës, të cilit iu referua edhe si «Nesti Angoni», është kushti kryesor për t’i dhënë fund krizës politike, ekonomike dhe shoqërore; Shqipëria duhet të vihet mbi partitë dhe interesat e ngushta politike.