Shembja e ndërtesës në Greqi merr jetën e dy zjarrfikësve gjatë operacionit për shuarjen e zjarrit

Shembja e ndërtesës në Greqi merr jetën e dy zjarrfikësve gjatë operacionit për shuarjen e zjarrit

Dy zjarrfikës, 23 dhe 44 vjeç, humbën jetën dhe një tjetër u plagos pasi një pjesë e një godine u shemb gjatë ndërhyrjes për shuarjen e zjarrit. Ngjarja ndodhi të shtunën pasdite në Zefyr, në bashkinë e Fylit, në Greqi.

Godina e braktisur ndodhej në rrugën Katsantoni. Autoritetet morën njoftimin rreth orës 11:40 dhe në vend dërguan 20 zjarrfikës me gjashtë automjete, nga disa stacione të Athinës, si dhe forca të Njësisë Speciale të Menaxhimit të Fatkeqësive (EMAK).

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Ndërsa zjarrfikësit po punonin brenda ndërtesës, një pjesë e saj u shemb dhe disa efektivë mbetën të bllokuar. Dy u nxorën fillimisht pa ndjenja nga rrënojat dhe u dërguan me ambulancë në një spital në Atikë. Më pas, ekipet e shpëtimit nxorën edhe një efektiv tjetër, i cili ishte plagosur.

Shkaku i saktë i vdekjes së dy zjarrfikësve ende nuk është përcaktuar. Autoritetet po hetojnë nëse ata u asfiksuan nga tymi dhe kushtet e vështira brenda godinës, apo nëse u goditën nga materialet ndërtimore gjatë shembjes.

Ekspertë të Departamentit të Hetimit të Zjarreve në Athinë kanë shkuar në vendngjarje për të zbardhur si shkaqet e zjarrit, ashtu edhe ato të shembjes së ndërtesës.

Ngjarja ka tronditur shërbimin zjarrfikës grek. Evangelos Tournas, ministri i Krizave Klimatike dhe Mbrojtjes Civile, u shprehu ngushëllime familjeve të dy efektivëve që humbën jetën në detyrë.

“Sot, familja e Shërbimit Zjarrfikës mban zi për dy prej njerëzve të saj, të cilët humbën jetën në krye të detyrës”, tha ministri. Ai i uroi gjithashtu zjarrfikësit të plagosur shërim të shpejtë dhe të plotë.


Shtuar 14.11.2026 15:01

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