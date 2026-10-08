Të shkërrmoqim regjimin/ 131 ditë revoltë, shqiptarët nuk heqin dorë: Rama jep dorëheqjen!

Të shkërrmoqim regjimin/ 131 ditë revoltë, shqiptarët nuk heqin dorë: Rama jep dorëheqjen!

Protesta e përditshme kundër qeverisë vijon edhe sot në Tiranë, duke shënuar ditën e 131-të të revoltës qytetare. Pas më shumë se katër muajsh tubime të njëpasnjëshme, protestuesit pritet të mblidhen sërish në sheshin “Skënderbej” dhe më pas të marshojnë drejt Kryeministrisë.

Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe largimi i qeverisë. Gjatë ditëve të fundit, në protestë janë përsëritur edhe kërkesat për ngritjen e një qeverie teknike tranzitore dhe ndryshime në sistemin politik e zgjedhor.

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Tubimet e fundit kanë sjellë në vëmendje edhe përfshirjen e të rinjve dhe studentëve. Në protestën e ditëve të fundit është bërë thirrje për një mobilizim më të madh të studentëve më 13 tetor, ndërsa protestuesit kanë theksuar se lëvizja nuk lidhet me një parti politike.

Protesta e sotme zhvillohet në një ditë me zhvillime të rëndësishme politike. Në Kuvend është në rendin e ditës edhe shqyrtimi i reformës administrativo-territoriale, ndërsa në ditët e fundit aktivistët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje masive në protestën e 8 tetorit, duke e lidhur mobilizimin edhe me këtë çështje.

Protestat e përditshme kanë vijuar prej më shumë se katër muajsh, me marshime nga sheshi “Skënderbej” drejt Kryeministrisë dhe, në disa raste, edhe drejt institucioneve të tjera.


Shtuar 8.10.2026 07:35

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