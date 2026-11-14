Të rinjtë protestojnë sërish te Ministria e Arsimit mes shiut, kërkojnë dorëheqjen e Ramës

Të rinjtë protestojnë sërish te Ministria e Arsimit mes shiut, kërkojnë dorëheqjen e Ramës

Shiu dhe kushtet e këqija atmosferike nuk e kanë penguar grumbullimin e radhës të të rinjve përpara Ministrisë së Arsimit. Ata po protestojnë kundër qeverisë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.

Në tubim dëgjohen në kor thirrjet “Dorëheqje!”, “Ju erdhi fundi!” dhe “Rama n’burg, Belinda n’burg!”. Përmes sloganeve kundër qeverisë dhe klasës politike, pjesëmarrësit theksojnë se nuk do të heqin dorë nga protesta.

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Ky tubim është pjesë e lëvizjes së të rinjve që kundërshtojnë qeverisjen e tanishme dhe kërkojnë ndryshime në politikë.


Shtuar 14.11.2026 15:23

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