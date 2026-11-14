VIDEO/ Autoritetet hungareze nxjerrin nga pyjet e ndërtesat 17.7 milionë euro të fshehura; arrestohet ish-ministri i Orbanit

Ish-ministri hungarez i Zhvillimit, Miklos Sesztak, është arrestuar dhe po mbahet në paraburgim, ndërsa autoritetet po hetojnë dyshimet për korrupsion. Gjatë një operacioni dyditor, hetuesit gjetën dhe sekuestruan para të gatshme me vlerë 17.7 milionë euro, të fshehura në pyje, magazina, ndërtesa bujqësore dhe banesa private.
Sipas Agjencisë Kombëtare për Rikuperimin dhe Mbrojtjen e Pasurive (NVVH), kontrollet u kryen të enjten dhe të premten në disa vende. Në mesin e parave të zbuluara ishin 5 miliardë e 71 milionë e 632 mijë forinta hungareze, 2 milionë e 658 mijë e 350 euro dhe 1 milion e 257 mijë dollarë amerikanë. Një pjesë e shumave ishte ruajtur në një kasafortë me vlerë të lartë, në një zonë të izoluar.
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Videot e publikuara nga autoritetet tregojnë hetuesit duke përdorur lopata për të gërmuar në pyje dhe për të nxjerrë paratë e groposura. Në pamje të tjera shihen grumbujt me kartëmonedha të konfiskuara gjatë aksionit.
Sesztak drejtoi Ministrinë e Zhvillimit të Hungarisë nga viti 2014 deri në vitin 2018, kur vendi qeverisej nga Viktor Orbani. Ai dyshohet se ka përfituar ryshfete në lidhje me blerjen e autobusëve të përdorur nga kompania shtetërore e transportit; dyshohet se automjetet janë blerë me çmime të fryra.
Arrestime janë kryer edhe në hetime të tjera për korrupsion, ku janë vënë në pranga dy ish-ministra dhe vëllai i Viktor Orbanit. Zbulimi i parave vjen pas ndryshimit të pushtetit në Hungari: Peter Magyar fitoi zgjedhjet e prillit, duke i dhënë fund 16 viteve të qeverisjes së Orbanit.
Kryeministri i ri është zotuar se do të hetojë rastet e dyshuara të korrupsionit dhe të shpërdorimit të pushtetit gjatë qeverisjes së mëparshme.