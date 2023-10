“Të gjitha shtatzënitë i planifikuam”, 33-vjeçarja me 7 fëmijë: Shtoni familjen!

Neta Deda, është nënë e 7 fëmijëve dhe së fundmi ka folur për familjen e saj të madhe.

Neta është bërë nënë e një vajze me emrin Hana dhe shprehet se të jesh në një familje të madhe është një lumturi e papërshkrueshme, të cilën ua sugjeron të gjithë prindërve.

Ajo u shpreh për “Euronews” se prindërit do ishte mirë të mos i linin fëmijët të vetëm, por tu bënin motra e vëllezër.

“Ndodh shpesh me kalamajtë që janë nëpër shkolla t’i pyesin se si ndiheni në familjen tuaj. Është një lumturi pa fund të rritesh mes një familje të madhe. Unë do ia uroja çdo prindi që minimumi mos t’i lënë fëmijët vetëm. Mos të ngelen me një apo me dy fëmijë”, tha ajo.

Më tej shtoi se të gjitha shtatzënitë e saj kanë qenë të planifikuara.

“Asnjë nga 7 shtatzënitë e mia nuk ka qenë e papritur. Ne gjithnjë kemi dashur të kemi një familje të madhe dhe nuk është se na ka ardhur surprizë lajmi. Për momentin po rrimë te ky numër po nuk e dimë”, tha ajo.

E pyetur se si ishte të menaxhonte 6 fëmijët gjatë shtatzënisë, nëna e shtatë fëmijëve u përgjigj se tashmë ishte mësuar.

“Po fillon e mësohesh me numrin, bën 1,2, 3 pastaj mësohesh, është më e lehtë. Fëmijët janë të mrekullueshëm, nuk e ndien shumë lodhjen. Emocioni është njësoj si me fëmijën e parë edhe me të shtatin. Të gjithë u gëzuan se janë mësuar çdo 1 vit e gjysmë, dy u vjen një anëtar i ri në familje”, tha ajo./albeu.com