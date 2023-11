Tanket izraelite hyjnë në spital në veri të Gazës, ministri i Shëndetësisë: Situata katastrofike

Tanket izraelite janë futur në Spitalin Indonezian në Gazën veriore, ku raportohet për disa persona të vrarë pas sulmeve izraelite këtë mëngjes.

Drejtori i spitalit, Dr Marwan Al-Sultan tha për BBC se ushtria izraelite ishte rreth 20 larg metra nga ndërtesa.

Më herët ai tha se kishte dëgjuar të shtëna rreth e rrotull dhe se departamenti për kujdes post-operativ ishte goditur.

Ndërsa ministri i Shëndetësisë tha se situata është katastrofike.

“Ne kemi frikë se forcat izraelite do të përsërisin atë që bënë në spitalin al-Shifa. Situata është katastrofike dhe forcat izraelite vetëm sa po intensifikojnë sulmet e tyre.”

Deklarata e fundit nga ushtria izraelite nuk i referohej veprimeve pranë spitalit.

Massive shelling on & around Indonesian Hospital in northern Gaza. Injuries have been reported among people who’ve taken shelter in its courtyard.

This small hospital is the only remaining hospital in the entirety of northern Gaza, and takes in 100s of victims every day. pic.twitter.com/Kz9Ja2g4P6

— Mohammad Alsaafin (@malsaafin) November 20, 2023