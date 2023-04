Takim i rrallë në Tiranë, tetë diplomatë amerikanë mblidhen për t’i diskutuar prioritetet në Ballkan

Diplomatë e ambasadorë me peshë në politikën amerikane, si asnjëherë më parë, janë mbledhur sot në Tiranë.

Ambasadorja e SHBA-së në Shqipëri, Yuri Kim ka njoftuar se në Tiranë, mes tetë diplomatëve, po qëndrojnë Zëvendës Ndihmës Sekretari i SHBA për Çështjet Evropiane dhe i Dërguari i Posaçëm për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, i dërguari i posaçëm amerikan James Rubin, ambasadori i SHBA-së në Kosovë Jeff Hovenier, ambasadori amerikan në Serbi, Chris Hill dhe të tjerë diplomatë të tjerë që shërbejnë në Ballkan.

Pritësja e këtij takimi, Kim ka thënë se ndjehet e kënaqur që ka mirëpritur ambasadorët dhe dy diplomatët Rubin dhe Escobar, siç ka shkruar ajo, për t’i diskutuar dhe koordinuar prioritetet amerikane në Ballkan.

Ndërkaq, ambasadori i SHBA-së në Kosovës, Jeff Hovenier ka falënderuar ambasadoren Kim për pritjen.

“Ishte një mundësi e mrekullueshme që t’i diskutojmë prioritetet tona rajonale dhe globale, përfshirë invazionin e Rusisë në Ukrainë, mundësitë për energjinë si dhe fuqizimin e institucioneve demokratike dhe luftën kundër korrupsionit”, ka shkruar Hovenier.

