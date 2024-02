Sunak dhe Meloni bashkëpunojnë për parandalimin e emigrantëve të paligjshëm

Kryeministri britanik, Rishi Sunak dhe kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, kanë rënë dakord të vazhdojnë punën për të frenuar emigrantët e paligjshëm duke zhvilluar një “partneritet inovativ”, sipas një njoftimi nga zyra e kryeministrit britanik.

Meloni dhe Sunak, thanë se prioritet është reduktimi i fluksit të emigrantëve të paligjshëm në vendet e tyre, duke theksuar bashkëpunimin në luftën kundër bandave të kontrabandës.

Parlamenti i Mbretërisë së Bashkuar po debaton projektligjin e diskutueshëm të qeverisë për Ruandën, i cili do të lejojë që emigrantët të dërgohen në kombin afrikan për përpunim, azil dhe zhvendosje.

Sipas një marrëveshjeje pesëvjeçare, azilkërkuesve të suksesshëm mund t’u jepet statusi i refugjatit për të qëndruar në Ruandë.

Askush nuk do të lejohet të kthehet në Britani.

Ministrat që mbështesin traktatin thanë se plani do t’i pengonte emigrantët të kalonin Kanalin Anglez, shpesh në kushte të pasigurta me varka të vogla, për të arritur në Britani.

Pavarësisht kritikave të forta gjatë debatit të parë të projektligjit në Dhomën e Lordëve, u votua për të kaluar në fazën tjetër, raportojnë mediat e huaja.

Rikujtojmë se Meloni ra dakord me kryeministrin Edi Rama, për të ndërtuar dy qendra për emigrantët në qytetin verior të Shëngjinit, por pasi të jenë vlerësuar kërkesat e tyre për azil, ata ose do të vendosen në Itali ose do të riatdhesohen, ndërsa Sunak dëshiron të kthejë azilkërkuesit në Ruandë.

Të dy liderët, Sunak dhe Meloni, kanë vendosur të ardhmen e tyre politike për këtë çështje, edhe pse ka dyshime se qeveritë mund të kontrollojnë flukset e migracionit.