“Sulmi të jetë preciz dhe të mos lëndohet familja”, si vendosën Joe Biden dhe ekipi i tij të vrisnin terroristin më të kërkuar në botë

Nga Kevin Liptak, CNN

Para se të jepte urdhrin për të vrarë Ayman al-Zawahirin, presidenti Joe Biden donte të kuptonte nga afër se ku fshihej lideri i Al Kaedës.

Sulmi me dron i SHBA-së që vrau Zawahirin në ballkonin e tij në qendër të Kabulit ishte produkt i muajve të planifikimit tejet sekret nga Biden dhe një rrethi të ngushtë të këshilltarëve të tij të lartë. Ndër përgatitjet ishte një model në shkallë të vogël të shtëpisë së sigurt të Zawahirit, i ndërtuar nga zyrtarë të inteligjencës dhe i vendosur brenda Shtëpisë së Bardhë që Biden ta shqyrtonte ndërsa debatonte për opsionet e tij.

Për Biden, mundësia për të hequr qafe terroristin më të kërkuar në botë, një nga organizatorët e sulmeve të 11 shtatorit 2001, ishte i mbushur me rrezikun e vrasjes aksidentale të civilëve në kryeqytetin afgan, ashtu siç bëri një sulm me dron të SHBA-së 11 muaj më parë gjatë tërheqjes kaotike të ushtrisë amerikane nga vendi.

Detajet e grevës dhe planifikimi i saj u zbuluan nga një zyrtar i lartë i administratës ndërsa Biden po përgatitej të shpallte misionin të hënën.

Gjatë gjithë përpjekjeve disamujore për të planifikuar sulmin e kësaj fundjave, Biden i ngarkoi në mënyrë të përsëritur zyrtarët e tij që të sigurojnë që civilët, përfshirë anëtarët e familjes së Zawahirit, të mos vriteshin, informon albeu.com.

Biden, i cili ishte i izoluar për shkak të një infeksioni Covid-19 gjatë diskutimeve përfundimtare dhe autorizimit të grevës, doli për të shpallur suksesin në një ballkon të Shtëpisë së Bardhë të hënën. Ishte një moment fitoreje për një President i cili është rrethuar nga problemet e brendshme politike që shtrihen deri në tërheqjen vdekjeprurëse të Afganistanit një vit më parë.

“Njerëzit në mbarë botën nuk kanë më nevojë të kenë frikë nga vrasësi i egër dhe i vendosur. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të demonstrojnë vendosmërinë dhe kapacitetin tonë për të mbrojtur popullin amerikan kundër atyre që kërkojnë të na bëjnë dëm,” tha Biden nga Ballkoni i Dhomës Blu të Shtëpisë së Bardhë.

Presidenti u informua për herë të parë në prill për inteligjencën amerikane që e vendos Zawahirin në një shtëpi të sigurt në Kabul. Zyrtarët amerikanë kishin qenë në dijeni të një rrjeti që mbështeste liderin terrorist në kryeqytetin afgan prej muajsh, dhe kishin identifikuar gruan, vajzën dhe fëmijët e saj përmes rrymave të shumta të inteligjencës.

Gratë përdorën “trajtat” terroriste që zyrtarët menduan se ishin krijuar për të parandaluar këdo që t’i ndiqte ato në vendndodhjen e Zawahirit në një lagje të Kabulit. Vetë Zawahiri nuk u largua nga lokacioni pas mbërritjes së tij këtë vit.

Me kalimin e muajve, zyrtarët amerikanë filluan të krijonin modele në shtëpi, duke përfshirë Zawahirin që dilte periodikisht në ballkonin e shtëpisë për periudha të qëndrueshme kohore.

Ndërsa zyrtarët vazhduan të monitoronin aktivitetet e tij, filloi një përpjekje plotësisht e fshehtë për të analizuar ndërtimin dhe strukturën e ndërtesës, me synimin drejt zhvillimit të një operacioni për të hequr objektivin numër 1 terrorist në botë pa cenuar integritetin strukturor të ndërtesës.

Në krye të mendjes për Biden dhe anëtarët e ekipit të tij ishte shmangia e vdekjeve të civilëve, duke përfshirë anëtarët e familjes së Zawahirit që jetonin në ndërtesë. Analistë të pavarur nga e gjithë qeveria u përfshinë në identifikimin e banorëve të tjerë të shtëpisë.

Fakti që ndërtesa ndodhej në qendër të Kabulit paraqiste sfidat e veta.

Të rrethuar nga një lagje banimi, zyrtarët ishin të ndërgjegjshëm që planifikimi dhe informacioni i tyre duhej të ishte “i fortë” përpara se t’i paraqisnin ndonjë opsion Bidenit. Dhe ata ishin shumë të kujdesshëm ndaj rrjedhjeve, vetëm një “grup shumë i vogël dhe i zgjedhur” në një sërë agjencish kryesore u informuan për planet që po shtroheshin, informon albeu.com.

Biden ishte gjithashtu i shqetësuar se si mund të ndikojë në përpjekjet e SHBA për të siguruar kthimin e Mark Frerichs, një qytetar amerikan i marrë peng në Afganistan më shumë se dy vjet më parë. Një zyrtar i lartë i administratës tha se Biden i bëri presion ekipit të tij për të zbutur rreziqet ndaj këtyre përpjekjeve, së bashku me përpjekjet e vazhdueshme për të zhvendosur afganët që ndihmuan SHBA-në gjatë luftës.

“Duke shkuar përpara me talebanët, ne do të vazhdojmë t’i mbajmë ata përgjegjës për veprimet e tyre. Dhe ne u kemi bërë të qartë atyre në ditët e kaluara se ne gjithashtu presim që ata të mos ndërmarrin asnjë veprim që do të dëmtonte Mark Frerichs, pasi ne ishim të përfshirë në përpjekje për të siguruar lirimin e tij pas ndalimit të gjatë dhe robërisë së tij”, tha zyrtari.

Me kalimin e majit dhe qershorit, Biden u mbajt i informuar për zhvillimet. Më 1 korrik, ai mblodhi zyrtarët kryesorë të sigurisë kombëtare në dhomën e situatës në Shtëpinë e Bardhë për të marrë një informim mbi një operacion të propozuar. Drejtori i CIA-s Bill Burns, Drejtori i Inteligjencës Kombëtare Avril Haines, këshilltari i sigurisë kombëtare Jake Sullivan dhe zëvendësi i tij Jon Finer dhe këshilltarja e sigurisë kombëtare Liz Sherwood Randall u ulën rreth tryezës.

Biden ishte “thellësisht i angazhuar në konferencë dhe i zhytur në inteligjencë”, tha një zyrtar i lartë. Ai bëri “pyetje të hollësishme për atë që dinim dhe si e dinim”.

Me interes të veçantë ishte një model i shtëpisë së Zawahirit, të cilin zyrtarët e inteligjencës e kishin ndërtuar dhe e kishin sjellë në Shtëpinë e Bardhë për ta ekzaminuar presidentin. Biden pyeti se si shtëpia mund të ndizet nga dielli, materialet e saj të ndërtimit dhe se si moti mund të ndikojë në çdo operacion, tha zyrtari.

“Ai ishte veçanërisht i fokusuar në sigurimin se çdo hap ishte ndërmarrë për të siguruar që operacioni të minimizonte atë rrezik” të viktimave civile, sipas zyrtarit.

Biden i kërkoi ekipit të tij më shumë informacion në lidhje me planet e ndërtesës dhe se si një grevë mund të ndikojë në të. Ai fluturoi për në Camp David më vonë atë pasdite.

Ekipi i tij mbeti mbrapa, duke u mbledhur disa herë në Sallën e Situatave gjatë javëve të ardhshme për të përfunduar planifikimin e tyre, për t’iu përgjigjur pyetjeve të Presidentit dhe për të siguruar që ata kishin marrë çdo rast për të minimizuar rreziqet.

Një përpjekje paralele nga avokatë të lartë të administratës ishte duke u zhvilluar për të shqyrtuar inteligjencën në lidhje me Zawahirin dhe për të krijuar bazën ligjore për operacionin.

Më 25 korrik, ndërsa po izolohej me Covid-19 në rezidencën e Shtëpisë së Bardhë, Biden e solli përsëri ekipin e tij për të marrë një informim përfundimtar. Ai përsëri bëri presion në një “nivel të grimcuar”, tha zyrtari, duke pyetur për çdo opsion shtesë që mund të minimizonte viktimat civile.

Ai pyeti për strukturën e shtëpisë, ku dhomat ishin vendosur pas dritareve dhe dyerve në katin e tretë, dhe çfarë efekti të mundshëm do të kishte greva.

Dhe ai shkoi rreth ekipit të tij, duke pyetur pikëpamjen e secilit zyrtar, informon albeu.com.

Në fund, ai autorizoi një “sulm ajror preciz të përshtatur” për të hequr qafe objektivin.

Pesë ditë më vonë, dy raketa Hellfire u hodhën në ballkonin e shtëpisë së sigurt në Kabul në orën 6:18 të mëngjesit me orën lokale. “Rrjedhat e shumta të inteligjencës” konfirmoi Zawahiri ishte vrarë.

Anëtarët e familjes së tij, të cilët ishin në zona të tjera të shtëpisë, nuk u lënduan, tha zyrtari.

Biden, ende i izoluar në rezidencën e Shtëpisë së Bardhë pasi wshtw me Covid, u informua kur filloi operacioni dhe kur përfundoi./ Përshtati në shqip, albeu.com