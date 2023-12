Sulme masive mbi Ukrainë, tre të vdekur dhe dhjetëra të plagosur

Rusia shënjestroi infrastrukturën sociale dhe jetësore në një sulm masiv me raketa dhe dron në Ukrainë sot, tha kryeministri ukrainas Denis Shmyhal, ndërsa zyrtarët ukrainas thanë se tre persona u vranë.

Sipas zëdhënësit të Forcave Ajrore të Ukrainës, Yuriy Ikhnat , Rusia nisi një sulm masiv ajror të kombinuar në Ukrainë.

Janë përdorur raketa hipersonike, cruise dhe raketa balistike, përfshirë tipin X-22, të cilat janë jashtëzakonisht të vështira për t’u kapur, thotë ai në një intervistë për rrjetet televizive.

