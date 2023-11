Stuhi, ulje temperaturash dhe përmbytje! Jepet alarmi në shtetin fqinj, po Shqipëria do të preket?

Cikloni i dimrit që vjen nga Europa Veriore fillimisht do të godasë qendrën dhe më pas do të prekë edhe jugun.

Për sot, alarmi i verdhë është lëshuar në tetë rajone të vendit: Abruzzo, Basilicata, Kalabria, Campania, Lazio, Marche, Toscana dhe Umbria.

Përkeqësimi i kushteve atmosferike në vendin fqinj do të pasohet me reshje shiu, shtrëngata dhe forcim i dukshëm i erës, me det të trazuar dhe ulje të përkohshme të temperaturave.