Studimi: Sëmundjet që na plakin me të paktën dy vjet

A pyesni veten pse flokët e disa njerëzve zbardhen papritur kur janë nën stres të madh? Studimi i ri zbulon lidhjen e çrregullimeve mendore me plakjen e përshpejtuar, duke konfirmuar atë që dyshohej.

Depresioni, çrregullimi bipolar dhe çrregullimet e ankthit rëndojnë jo vetëm psikologjinë e pacientëve, por edhe në përgjithësi funksionet e tyre fizike, nga funksioni i zemrës deri te kujtesa.

Sëmundjet mendore gjithashtu përshpejtojnë procesin e plakjes. Dëshmia, sipas një studimi më të ri, qëndron në shënuesit e ndryshëm në gjak që tregojnë rritjen e moshës biologjike në krahasim me moshën kronologjike.

Kjo dëshmi, e paraqitur në Kongresin Evropian të Psikiatrisë në Paris, mund të shpjegojë disi pse njerëzit me probleme të shëndetit mendor priren të kenë një jetëgjatësi më të shkurtër, duke zhvilluar më shumë sëmundje të lidhura me moshën sesa popullata e përgjithshme.

“Tani mund të parashikojmë moshën e njerëzve nga metabolitët e gjakut. Ne konkluduam, megjithatë, se ata me një histori të sëmundjes mendore gjatë gjithë jetës kishin një profil metaboliti që sugjeronte se personat ishin më të vjetër se mosha e tyre aktuale. Për shembull, njerëzit me çrregullim bipolar kishin shënues në gjakun e tyre që tregonin se ata ishin rreth 2 vjet më të vjetër se mosha e tyre kronologjike”, vuri në Dr. Julian Mutz, i cili mori pjesë në studim.

Dr Julian Mutz dhe Profesorja Cathryn Leëis, nga King’s College në Londër, panë të dhënat e mbi 168 metabolitëve të ndryshëm të gjakut nga Biobank në Mbretërinë e Bashkuar.

Këto të dhëna ishin të lidhura me informacionin përkatës mbi historinë e sëmundjeve mendore. Njerëzit me sëmundje mendore u zbuluan se mbanin një profil metaboliti që nuk përputhej me moshën e tyre kronologjike.

Konsiderohet si një fenomen i zakonshëm që njerëzit me shëndet të dobët mendor kanë më shumë gjasa të zhvillojnë sëmundje të tilla si sëmundjet e zemrës dhe diabeti, të cilat priren të përkeqësohen me kalimin e moshës.

Një studim i ndryshëm i vitit 2019 zbuloi se, mesatarisht, njerëzit me çrregullime mendore kishin një jetëgjatësi më të shkurtër (krahasuar me popullsinë e përgjithshme) me rreth 10 vjet për burrat dhe 7 vjet për gratë.

“Nëse ne mund t’i përdorim këta shënues për të monitoruar plakjen biologjike, kjo mund të ndryshojë mënyrën se si monitorojmë shëndetin fizik të njerëzve me sëmundje mendore dhe mënyrën se si vlerësojmë efektivitetin e ndërhyrjeve që synojnë përmirësimin e shëndetit fizik”, thekson Dr. Julian Mutz./Albeu.com/.