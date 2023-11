STUDIMI/ Sa shpesh bëjnë dashuri të martuarit?

Nëse jeni i martuar, por jo plotësisht i kënaqur me jetën tuaj seksuale për momentin, është e arsyeshme të pyesni veten se cili është numri normal i kontakteve seksuale me partnerin tuaj.

Gjëja më e rëndësishme që duhet theksuar, në lidhje me një çështje të tillë, është se “frekuenca normale seksuale përcaktohet nga ajo që çiftet bien dakord si njësoj e kënaqshme dhe se frekuenca seksuale nuk është as tregues i kënaqësisë seksuale”, thekson seksologia Shamyra Howard.

Numri mesatar i herëve në javë që çiftet e martuara bëjnë seks

Sipas të dhënave nga 660 persona të martuar nga Anketa e Përgjithshme Sociale 2018, të cilët ndanë detaje rreth asaj se sa shpesh kishin bërë seks në vitin e kaluar:

25 % bënin seks një herë në javë

• 16% bënin seks dy deri në tre herë në javë

5% bënin seks katër ose më shumë herë në javë

• 17% bënin seks një herë në muaj

• 19% bënin seks dy deri në tre herë në muaj

• 10% nuk ​​kishin bërë seks vitin e kaluar

• 7% kishin bërë seks një herë ose dy herë në vitin e mëparshëm

• 10% nuk ​​kanë pasur marrëdhënie seksuale në 12 muajt e fundit.

Studime të tjera kanë dalë me shifra të ngjashme, me një studim afatgjatë me 35,000 britanikë të publikuar në 2019, duke pretenduar se rreth gjysma e njerëzve në një lidhje serioze bëjnë seks më pak se një herë në javë.

Sa shpesh bëjnë seks çiftet e martuar sipas moshës

Në një studim të vitit 2013 me më shumë se 8,000 njerëz mbi 50 vjeç nga sociologët Pepper Schwartz dhe James Witte, u zbulua se 31% e çifteve bënin seks disa herë në javë, 28% bënin seks disa here në muaj, 8% një herë në muaj dhe 33% rrallë ose kurrë nuk kanë bërë seks.

Sipas një sondazhi të vitit 2010 nga Instituti Kinsey, 25% e grave mbi 70 vjeç që kishin një partner romantik bënin seks më shumë se katër herë në javë.

“Të gjitha aspektet e seksualitetit tonë ndryshojnë ndërsa rritemi. Eksitimi dhe orgazma mund të zgjasin më shumë, dëshira mund të ulet dhe frekuenca seksuale sigurisht që mund të ulet, veçanërisht kur marrëdhënia maturohet me kalimin e viteve. Sigurisht që kjo nuk është absolute për të gjithë, por është fenomeni më i zakonshëm”, shpjegon psikologia Lauren Fogel Mersy.

Sa shpesh duhet të bëjnë seks?

Nuk ka një numër ideal të herëve që çdo çift i martuar duhet të bëjë seks, pasi nevojat dhe dëshirat e secilit ndryshojnë sipas bindjeve të tyre personale.

Frekuenca në të cilën një çift ‘duhet’ të ketë kontakt është ajo për të cilën ata të dy bien dakord bazuar në nevojat e tyre personale dhe nivelet e dëshirave. Unë do të hezitoja të sugjeroja një numër specifik pasi nuk ka një raport të mirë për të gjithë popullsinë.

“Kur njerëzit përdorin statistika për të përcaktuar frekuencën seksuale, ato përforcojnë të ashtuquajturin “seks me efekt”, i cili ka të bëjë vetëm me përmbushjen e kërkesave sociale dhe jo me dëshirën aktuale”, thekson Dr. Fogel Mercy.

Megjithatë, një studim i fundit i publikuar në Social Psychological and Personality Science, zbuloi se çiftet janë më të lumtur kur bëjnë seks rreth dy herë në javë. Duhet të theksohet se, të paktën sipas këtyre gjetjeve, lumturia e marrëdhënieve zvogëlohej kur marrëdhëniet ndodhnin më rrallë, por nuk u rrit kur marrëdhëniet ndodhnin më shpesh.