STUDIMI/ Mos u mashtroni! Cigaret me ngrohje shkaktojnë të njëjtin dëm në mushkëri si cigaret normale

Studimi zbulon se njelloj si cigaret normale, ashtu edhe cigare t me ngrohje apo edhe ato me avull , shkaktojnë të njëjtin dëm në mushkëri.

Një studim i ri që krahason drejtpërdrejt pajisjet e reja të duhanit me ngrohje me cigaret me avull dhe ato tradicionale, tregon se të treja janë po aq toksike për qelizat e mushkërive të njeriut duke mos bërë asnjë ndryshim krahasuar me njëra-tjetrën në këtë drejtim pavarësisht pretendimeve të disave.

Studimi i publikuar në ERJ Open Research sugjeron se pajisja e re, e cila ngroh duhanin e ngurtë në vend të një lëngu elektronik, nuk është më pak toksik për qelizat sesa tymi i zakonshëm i cigares me djegie. Praktika e re me ngrohje ose që quhet ndryshe “pa djegie” nuk ka asnjë ndryshim nga cigarja normale sipas këtij studimi sa i përket dëmeve në mushkëri.

Sipas AlbEu.com, studiuesit thonë se studimi shton provat se këto pajisje më të reja elektronike të shpërndarjes së nikotinës mund të mos jenë një zëvendësues më i sigurt për pirjen e duhanit, ndryshe nga sa është thënë deri më tani.

Studimi u drejtua nga Dr Paëan Sharma, një studiues në Universitetin e Teknologjisë në Sidnei dhe Institutin Ëoolcock të Kërkimeve Mjekësore, Sydney, Australi.

Ai tha: “Pirja e duhanit është shkaku kryesor i vdekjeve që mund të parandalohen, dhe me futjen e cigareve të tjera krahas atyre me djegie në dekadën e fundit, trendi i marrjes së nikotinës nuk do të ngadalësohet në të ardhmen e afërt. Nëse trendi aktual vazhdon, përdorimi i duhanit do të shkaktojë më shumë se tetë milionë vdekje në vit deri në vitin 2030 në mbarë botën.

“Shtesa më e fundit në këtë trend është prezantimi i bujshëm i pajisjeve të duhanit me ngrohje. Ato zakonisht quhen produkte të gjeneratës së ardhshme ose produkte që nuk digjen nga nxehtësia. Ne dimë shumë pak për efektet shëndetësore të këtyre pajisjeve të reja, duke bërë që ta orientojmë studimin tonë në këtë drejtim, pra të zbulonim nëse kishin apo jo ndryshim nga cigaret klasike”.

Studiuesit testuan efektet e të tre burimeve të nikotinës në dy lloje qelizash të marra nga rrugët e frymëmarrjes njerëzore: qelizat epiteliale dhe qelizat e muskujve të lëmuar. Në mushkëri të shëndetshme, qelizat epiteliale veprojnë si linja e parë e mbrojtjes ndaj çdo grimce të huaj që hyn në rrugët e frymëmarrjes, ndërsa qelizat e muskujve të lëmuar ruajnë strukturën e rrugëve të frymëmarrjes. Megjithatë, pirja e duhanit mund të çojë në vështirësi në frymëmarrje, kryesisht duke penguar funksionet normale të këtyre qelizave.

Dr Sharma dhe ekipi i tij i ekspozuan qelizat ndaj përqendrimeve të ndryshme të tymit të cigares, avullit të cigareve elektronike dhe avullit nga një pajisje duhani me ngrohje dhe matën nëse kjo ishte e dëmshme për qelizat dhe nëse ndikonte në funksionet normale të qelizave.

Studiuesit zbuluan se tymi i cigares dhe avujt e duhanit ishin shumë toksikë për qelizat si në përqendrime më të ulëta ashtu edhe më të larta, duke mos bërë asnjë dallim mes tyre.

Dr Sukhwinder Sohal, një studiues në Universitetin e Tasmanisë, Launceston, Australi, dhe autori kryesor i studimit, tha:

“Ne vëzhguam nivele të ndryshme të toksicitetit qelizor me të gjitha format e ekspozimit në qelizat e mushkërive të njeriut. Ajo që doli qartë ishte se produktet më të reja, pra cigaret me ngrohje nuk ishin në asnjë mënyrë më pak toksike për qelizat sesa cigaret normale apo ato me avull”.

Dr Sharma shtoi: “Rezultatet tona sugjerojnë se të treja janë toksike për qelizat e mushkërive tona dhe se këto pajisje të reja të duhanit me ngrohje janë po aq të dëmshme sa pirja e cigareve tradicionale.

Pra, pavarësisht reklamave apo pretendimeve të kompanive të cigareve: Të gjitha llojet janë të dëmshme për mushkëritë.

Zgjidhja? Lini duhanin përfundimisht! /albeu.com