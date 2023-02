Përfiton nga rrëmuja e tërmetit, burri tenton të rrëmbejë foshnjën në spitalin turk (VIDEO)

Një 55-vjeçar në Turqi u përpoq të përfitonte nga kaosi i shkaktuar nga tërmeti vdekjeprurës që ka shkatërruar vendin dhe ka vrarë gjithsej 40,000 njerëz për të rrëmbyer një foshnjë nga një spital.

Burri u shfaq në pritjen e një spitali privat në qytetin e Samandag, ku tha se ishte një ish-oficer policie dhe kërkoi t’i jepnin një fëmijë, emrin e të cilit ai përmendi, raporton Anadolu Agency.

Në një video prej 20 sekondash të publikuar nga agjencia turke e lajmeve, shihet një burrë me një këmishë ngjyrë të errët, dukshëm i mërzitur, duke kërkuar t’i jepet foshnja, përpara se të dëgjohen britmat dhe të ngrihet alarmi.

The person who tried to take a baby from the hospital in Samandağ, Hatay with a fake police identity, was noticed and caught by the people in the hospital.#Turkey #TurkeyEarthquake #Turkiye #TurkeySyriaEarthquake #TurkeyQuake #earthquake #earthquakeinturkey #earthquakes pic.twitter.com/FheYFIvdzQ

