Kalimi nga lëndët djegëse fosile në energjinë e rinovueshme mund t’i kursejë botës deri në 12 trilionw dollarë deri në vitin 2050, thotë një studim i Universitetit të Oksfordit.

Raporti tha se ishte e gabuar dhe pesimiste të pretendohej se lëvizja e shpejtë drejt burimeve më të pastra të energjisë ishte e shtrenjtë.

Çmimet e gazit janë rritur për shkak të shqetësimeve në rritje për furnizimet me energji.

Por studiuesit thonë se blerja tani ka kuptim ekonomik për shkak të rënies së kostos së burimeve të rinovueshme.

“Edhe nëse je mohues i klimës, duhet të jesh në bord me atë që ne po mbrojmë,” tha pwr BBC News Prof Doyne Farmer nga Instituti për Mendimin e Ri Ekonomik në Shkollën Oxford Martin.

“Përfundimi ynë qendror është se ne duhet të ecim me shpejtësi të plotë përpara me tranzicionin e energjisë së gjelbër sepse do të na kursejë para,” tha ai./albeu.com