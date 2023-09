Studimi: 1 në 4 persona ushqehet joshëndetshëm! Çfarë ndodh me trupin tonë

Një studim i fundit ka treguar se 1 në 4 persona ushqehen joshëndetshëm, duke marrë parasysh vaktet që ne konsumojmë dhe duke zgjedhur ushqime të përpunuara dhe me sheqer.

“Duke marrë parasysh se 95% prej nesh konsumojnë brumëra, dhe se zëvendësimi i ushqimeve jo të shëndetshme si biskotat, patatet e skuqura dhe ëmbëlsirat me ushqime të shëndetshme si frutat dhe arrat është një mënyrë vërtet e thjeshtë për të përmirësuar shëndetin tuaj”, thotë autorja Sarah Berry, një studiuese në King’s College në Londër.

Më shumë se 90% e të rriturve në Shtetet e Bashkuara raportojnë se hanë një ose më shumë snack në çdo ditë. Në Mbretërinë e Bashkuar, rreth 47% e pjesëmarrësve në studim treguan se konsumonin të paktën dy produkte që vijnë nga brumërat në ditë, citon CNN.

Mbi 25% e pjesëmarrësve në studim raportuan se kishin ngrënë vakte kryesore të shëndetshme dhe ushqime të përpunuara shumë dhe ushqime me sheqer, zbuloi studimi.

“Ne mbrohemi kundër motit, në të gjitha mënyrat e duhura. Një pallto kur është ftohtë, një ombrellë kur bie shi,” tha Dr. David Katz, një specialist në mjekësinë parandaluese dhe të stilit të jetesës dhe të ushqyerit.

“Ne duhet të mendojmë edhe për ushqimet që konsumojmë të njëjtën mënyrë, dhe për këtë arsye duhet të hamë shëndetshëm,” tha Katz.

Ai ka publikuar hulumtime se si të përdoret ushqimi si ilaç parandalues.

Studimi, i botuar në European Journal of Nutrition, analizoi zakonet e të ngrënit të 854 njerëzve që morën pjesë në studimin Zoe Predict , një bashkëpunim midis Universitetit Tufts dhe Shkollës së Shëndetit Publik të Harvardit TH Chan në Boston dhe studiuesve të ushqyerjes në Mbretërinë e Bashkuar, Spanjë dhe Suedia.

Ngrënia e snack-et ishte e lidhur me BMI më të lartë (indeksi i masës trupore), masë më e lartë yndyrore dhe përqendrime më të larta të triglicerideve, të cilat shoqërohen me sëmundje metabolike si goditje në tru, sëmundje kardiovaskulare dhe obeziteti, shpjegon studimi.

Kur haheshin ushqimet ishte gjithashtu e rëndësishme. Konsumimi i ushqimeve pas orës 21:00 shoqërohej me ngrënien e ushqimeve me kalori të pasura me yndyrë dhe sheqer, zbuloi studimi.

Njerëzit që hanin ushqime vonë kishin shënues më të keq gjaku që mund të çonin në sëmundje kronike sesa ata që hanin më herët gjatë ditës.

Jo të gjitha snacket janë të pashëndetshme, tha studimi. Pjesëmarrësit që hanin shpesh arra, fruta të freskëta dhe ushqime të tjera me cilësi të lartë kishin më shumë gjasa të kishin një peshë të shëndetshme në krahasim me ata që nuk hanin ushqime të shëndetshme ose ata që zgjodhën ushqime të pashëndetshme.

“Praktika ime për dekada ka qenë të konsumoj ushqime të përshtatshme që më pëlqejnë”, tha Katz.