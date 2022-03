STUDIM/ Pacientëve që ndërruan jetë nga Covid-19 mund tu merren organet për transplant, nuk infekton marrësit

Pandemia kishte përkeqësuar mungesat e organeve për transplante, duke përfshirë shqetësimet për rreziqet e panjohura të përdorimit të organeve të donatorëve Covid-19.

Dhurimi i organeve nga pacientët që vdesin të diagnostikuar me koronavirus është përgjithësisht i sigurt dhe nuk infekton marrësit e organeve me Covid-19, sipas dy studimeve të reja, një amerikan dhe një italian, të cilat do të prezantohen në konferencën e Shoqatës Evropiane të Sëmundjeve të Mikrobiologjisë Klinike në Lisbone.

Studimi i parë, i udhëhequr nga Dr. Cameron Wolf dhe Dr. Emily Eisenberger nga Shkolla e Mjekësisë e Universitetit Duke në Karolinën e Veriut, shqyrtoi transplantet e mëlçisë, pankreasit dhe veshkave (gjithsej gjashtë organe) në katër pacientë të diagnostikuar me 19 donatorë të diagnostikuar me C. Është kryer një biopsi për të konfirmuar përshtatshmërinë e organeve për transplantim. Nga donatorët, njëri vdiq për shkak të komplikimeve të rënda të Covid-19, tjetri vdiq nga një infeksion tjetër mikrobial në tru që mund të jetë shkaktuar nga koronavirusi, ndërsa dy të tjerët kishin Covid-19 të lehtë deri në mesatar dhe përfundimisht vdiqën nga një tjetër.

Asnjë organ nuk u refuzua nga trupi i marrësit dhe asnjë marrës i organit nuk u infektua me Covid-19 nëpërmjet transplantit. Dr. Eisenberger deklaroi se “ndonëse e kufizuar, përvoja jonë e deritanishme mbështet përdorimin e organeve të barkut nga donatorët pozitivë Covid-19 si të sigurt dhe efektiv, edhe për ata që kanë pasur një infeksion aktiv të koronavirusit ose pneumoni për shkak të Covid-19”.

Pandemia kishte përkeqësuar mungesën e organeve për transplantim, duke përfshirë shqetësimet për rreziqet e panjohura të përdorimit të organeve nga donatorët me Covid-19. Mungesa më e madhe është vërejtur në veshka dhe më pas në mushkëri, mëlçi dhe zemra.

Sipas ekspertëve, jo të gjitha organet janë të përshtatshme për transplantim nga donatorët e koronavirusit. Për shembull, nëse organi që do të dhurohet është një mushkëri ose zorrë, ai pranohet vetëm nëse kanë kaluar më shumë se 20 ditë që kur dhuruesi është diagnostikuar pozitiv me virusin. Nëse koronavirusi zbulohet në bazën e mushkërive, atëherë organi hidhet poshtë. Nga ana tjetër, për të reduktuar më tej rrezikun, të gjithë marrësit e organeve duhet të vaksinohen plotësisht kundër koronavirusit me Pfizer / BioNTech ose Moderna përpara transplantimit.

Sipas Eisenberger, “Të qenit i pavaksinuar mund të rrisë rrezikun e Covid-19 serioze te pacientët e transplantuar për shkak të barnave imunosupresive që ata marrin pas transplantit.” Për këtë arsye, ne inkurajojmë fuqimisht pacientët në listën e pritjes që të vaksinohen, edhe pse vetëm sepse dikush nuk është i vaksinuar nuk do të thotë se është i përjashtuar nga lista e pritjes për transplantim. Megjithatë, duhet theksuar se ndryshe nga SHBA, ku protokollet janë më të relaksuara në varësi të shtetit, shumë vende këmbëngulin që të gjithë donatorët duhet të vaksinohen trefish para transplantimit, ndërsa ata që nuk janë vaksinuar nuk pranohen për marrës të organeve.

Studimi i dytë, i udhëhequr nga profesori Paolo Grossi i Universitetit të Insubria në Varese, 30 transplante nga donatorë me Covid-19 të kaluar dhe 38 të tjerë nga donatorë me infeksion aktiv Covid-19 në momentin e vdekjes. Përfundimi ishte se marrësit e organeve nga pacientët me Covid-19 të mëparshëm apo edhe aktiv mund të kishin një transplant nëse dhuruesi ishte asimptomatik ose vdiq për një shkak tjetër përveç koronavirusit.