Spiropali ngre akuza për presion dhe shantazh nga Balluku: Familjarëve u shkojnë te dera kur flasim për “shefen”

Në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, deputetja Elisa Spiropali foli për raste presioni e intimidimi dhe pretendoi se institucionet po përdoren për përfitime personale.
Pa e përmendur me emër, ajo la të kuptohej se kritikat i drejtoheshin Belinda Ballukut, të cilës iu referua si “shefja”.
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Spiropali tha se socialistë që shprehin kritika përballen me presion, deri në atë pikë sa persona të caktuar paraqiten në shtëpitë e familjarëve të tyre.
“Sa herë që flasim për ‘shefen’ apo ‘shefin’, disa njerëz na trokasin te dyert e familjeve. Kush janë ata? Përdorin çdo mënyrë, nga gjobat e shantazhet te institucionet; dokumente që u janë besuar këtyre institucioneve i përcjellin përmes njerëzve dhe paguajnë portale”, u shpreh Spiropali.
Ajo, mësohet se kritikoi edhe drejtues të institucioneve, duke i akuzuar se nuk kanë integritet dhe u shërbejnë individëve të veçantë, në vend që të punojnë për qytetarët.
“Në krye të institucioneve vendosen njerëz pa meritë publike, politike apo njerëzore, pa asnjë standard integriteti. I shërbejnë vetëm një ose dy personave. Janë të verbër!”, mësohet të ketë deklaruar ajo.