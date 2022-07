SPAK bën bilancin e muajit: Dërgohen në GJKKO 25 kriminelë, ja sa para janë sekuestruar

Prokuroria e Posaçme në një bilanc të publikuar së fundmi për punën e kryer nga kjo strukturë speciale hetimore për muajin qershor ka treguar se sa kallëzime ka pranuar, sa ka regjistruar dhe sa ka vendosur mosfillim hetimi.

Po ashtu, në punën një mujore tregohen paratë e sekuestruara në të gjitha valutat, ndërsa pjesë e raportit mujor të kësaj Prokurorie është edhe numri i kërkesave zyrtare që iu është kthyer përgjigje. Kështu, raportohet se kjo akuzë dërguar për gjykim 3 procedime penale me 26 persona të pandehur, ku 25 persona i përkasin krimit të organizuar, të ndarë në dy procedime penale dhe vetëm një i pandehur ka përfunduar në gjykatë për veprën penale të korrupsionit.

Sipas SPAK-ut, pas kërkesave përfundimtare të prokurorëve të posaçëm janë dhënë nga Gjykata e Posaçme 5 vendime themeli, janë deklaruar fajtorë 29 të pandehur. SPAK bën të ditur se janë konfiskuar 6 automjete, 82 aparate celular të markave të ndryshme, 6 laptop. Po ashtu, janë sekuestruar 303.800 mijë lekë, 20.074 Euro, 1.005 paund (GBP), 12.000 dollarë, 2200 franga.

Janë paraqitur 12 kallëzime penale, nga të cilat për 5 kallëzime është vendosur mosfillim i hetimeve. Janë regjistruar 7 procedime penale, nga të cilët 2 procedime për vepra penale që lidhen me krimin e organizuar dhe 5 procedime për vepra penale që lidhen me korrupsionin. Janë dërguar për gjykim 3 procedime penale me 26 persona të pandehur, nga të cilat, 2 procedime me 25 të pandehur për vepra penale që lidhen me krimin e organizuar dhe një procedim me një të pandehur për vepra penale që lidhen me korrupsionin.

Bazuar në kërkesat e paraqitura nga Prokuroria e Posaçme është miratuar nga Gjykata e Posaçme një masë sigurimi personal ndaj një personi nën hetim. Pas kërkesave përfundimtare të prokurorëve të posaçëm janë dhënë nga Gjykata e Posaçme5 vendime themeli, janë deklaruar fajtorë 29 të pandehur. Janë kthyer 54 përgjigje për shkresa të ardhura nga institucione të ndryshme lidhur me statusin e shtetasve dhe zyrtarëve publikë shqiptarë në raport me procedimet penale ndaj tyre.

Janë ekzekutuar 6 vendime penale të formës së prerë si dhe janë nxjerrë 22 urdhra ekzekutimi për persona të dënuar nga Gjykata e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë. Janë nxjerrë urdhra ekzekutimi për konfiskimin e pasurive të luajtshme si automjete, 6 copë; aparate celulare, 82 copë, të markave të ndryshme; laptopë 6 copë. Janë vënë në ekzekutim 3 letër porosi të ardhura nga autoritetet e huaja gjyqësore; janë dërguar 7 letërporosi për ekzekutim autoriteteve të huaja. U është kthyer përgjigje e plotë 24 kërkesave për informacion brenda muajit qershor 2022″, thotë SPAK-u.