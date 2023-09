Sot nis viti i ri shkollor në Kosovë, probleme me pajisjen me libra për nxënësit

Në arsimin parauniversitar të Kosovës sot fillon viti shkollor 2023/24. Për dallim nga viti i kaluar kur pati grevë, këtë vit do të nisë me telashe sa i përket pajisjes me libra për të gjithë nxënësit.

Ishte Ministria e Arsimit që pak ditë para fillimit të vitit shkollor njoftoi se do të ndahen mjete për prindërit e nxënësve në mënyrë që ato të shpenzohen për blerjen e librave.