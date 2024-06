Skuadra që theu çdo parashikim/ Mourinho komenton lojën e Shqipërisë në Euro 2024: Gola në 20 sekonda në minutën e fundit dhe stadiumi…

Trajneri i Fenerbahces, Jose Mourinho, e konsideron pozitive lojën e Shqipërisë në Euro 2024, ku shprehet se Shqipëria theu çdo parashikim këtë Europian, edhe pse ishte në “grupin e vdekjes”, me Italinë, Spanjën dhe Kroacinë.

Performanca e Shqipërisë në dy ndeshjet e para, me Italinë dhe Kroacinë, sipas Mourinhos, nuk është parë që nga Kosta Rika 2014.

“Shqipëria është një nga skuadrat që theu çdo parashikim. Në grupin e vdekjes, pritshmëri zero, stadiume plot, lojë të mirë, trajner i rastësishëm brazilian, gola në 20 sekonda, gola në minutën e fundit, ende gjallë. Nuk e kemi parë këtë që nga Kosta Rika 2014. Kulmi i futbollit”, shkruan Mourinho.

Albania are one of the coolest underdogs I have seen.

On the group of death, zero expectations, full stadiums, playing well, random brazilian coach, scoring goals at 20 seconds, scoring at the last minute, still alive.

We haven’t seen this since Costa Rica 2014. Peak football.

— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) June 19, 2024