Situata në Veri, ministrja e Jashtme e Kosovës: Reagimi i Borrell i turpshëm, asnjë fjalë për terroristët

Kryediplomatja e Kosovës, Donika Gërvalla, ka reaguar ashpër ndaj kryediplomatit të BE-së, Josep Borrell, për reagimin e tij për ngjarjet në veri ku u vra një polic i Kosovës dhe u plagos një tjetër.

Ajo tha se reagimi i tij ishte i turpshëm, dhe pyeti anëtarët e BE-së “mund ta tolerojnë më këtë cinizëm”.

Reagimi i plotë në X:

Zoti Borrell, vërtet?

Terroristët vrasin policinë – dhe ju thërrisni “të gjithë aktorët”?

Asnjë fjalë mbështetje për policinë? As kundër terroristëve?

A i referuat edhe sulmeve terroriste në Spanjë si “armiqësore”?

Sa turp.

Si mund ta tolerojnë më këtë cinizëm anëtarët e BE-së?

Mr. Borrell, really?

Terrorists kill police – and you call on “all actors”?

Not a word of support for the police? Not even against terrorists?

Did you also refer to terrorist attacks in Spain as “hostilities”?

What a shame.

How can EU members tolerate this cynicism any longer? pic.twitter.com/oQdPhcoE9h

— Donika Gërvalla-Schwarz (@gervallaschwarz) September 24, 2023