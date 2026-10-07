“Sistemi i vjetër duhet rrëzuar”, Arlind Qori: Kosova tregon se vendi mund të ketë kryeministër të pakorruptuar

“Sistemi i vjetër duhet rrëzuar”, Arlind Qori: Kosova tregon se vendi mund të ketë kryeministër të pakorruptuar

Kreu i Lëvizjes Bashkë, Arlind Qori, deklaroi në emisionin “Oponencë” në News24 se Shqipëria ka nevojë për një ndryshim të thellë politik, ndërsa protestat kundër qeverisë kanë hyrë në ditën e 130-të.

Gjatë bisedës, Qori solli Kosovën si një model të qeverisjes dhe argumentoi se sistemi aktual politik në Shqipëri duhet të shembet.

Të lidhura

None found

Sipas tij, fakti që Kosova drejtohet nga një kryeministër që nuk është i korruptuar përbën një shembull që duhet ndjekur edhe nga Shqipëria.

Arlind Qori: Kosova dëshmon se është e mundur të kemi një kryeministër që nuk është hajdut.

“Z. Kurti nuk është i korruptuar dhe kjo është një e dhënë pozitive. Shqipërisë i duhet një forcë politike që të vendosë parimet morale mbi interesat e ideologjisë partiake. Ky sistem i vjetër duhet të shkërmoqet dhe Kosova duhet të shërbejë si pikë referimi për ne”, u shpreh ai.

Qori akuzoi Edi Ramën se i etiketon protestuesit si “grekë”, “serbë” apo “iranianë”. Ai tha se kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit vijon prej 130 ditësh, ndërsa Rama vazhdon të deklarojë se qytetarëve nuk duhet t’u shkojë ndërmend një dorëheqje e tillë. Sipas Qorit, kryeministri shqiptar vijon të mbajë një mentalitet të vjetër.


Shtuar 7.10.2026 21:35

Tags: , , , , , ,
Rama njofton ngritjen e Ministrisë së Administratës Publike, zbulon edhe emrin e drejtueses: Të zgjerojmë gamën e detyrave dhe ambicieve

Rama njofton ngritjen e Ministrisë së Administratës Publike, zbulon edhe emrin e drejtueses: Të zgjerojmë gamën e detyrave dhe ambicieve
BE hyn në dimër me rezerva të ulëta gazi, Komisioni Europian qetëson tregjet

BE hyn në dimër me rezerva të ulëta gazi, Komisioni Europian qetëson tregjet
Goditje për yllin e Kombëtares, humbet 2 milionë euro dhe rekordin

Goditje për yllin e Kombëtares, humbet 2 milionë euro dhe rekordin
Email-et kërcënuese në institucionet shtetërore, reagon Policia: Nuk është evidentuar asnjë rast i vendosjes së lëndëve plasëse

Email-et kërcënuese në institucionet shtetërore, reagon Policia: Nuk është evidentuar asnjë rast i vendosjes së lëndëve plasëse
Miratimi i Territoriales Reformës/ Reagon Rama: S’duhet të bëjnë asnjëherë “hesape pa hanxhinë” me PS, Shqipëria mori një shtysë modernizuese

Miratimi i Territoriales Reformës/ Reagon Rama: S’duhet të bëjnë asnjëherë “hesape pa hanxhinë” me PS, Shqipëria mori një shtysë modernizuese
Eli Fara në emisionin e Luizit pas bujës me videot intime, shpërthejnë kritikat për këngëtarin! Shkodrani sqaron gjithçka: E kam quajtur kështu për këtë arsye

Eli Fara në emisionin e Luizit pas bujës me videot intime, shpërthejnë kritikat për këngëtarin! Shkodrani sqaron gjithçka: E kam quajtur kështu për këtë arsye
“Nuk jemi kartona”, Spiropali kërkon më shumë kompetenca për bashkitë dhe reformim të sistemit

“Nuk jemi kartona”, Spiropali kërkon më shumë kompetenca për bashkitë dhe reformim të sistemit
Berisha për reformën territoriale: Qëndrimi kundër duhet shoqëruar me votë, ndryshe fjalimi do të ishte hipokrit

Berisha për reformën territoriale: Qëndrimi kundër duhet shoqëruar me votë, ndryshe fjalimi do të ishte hipokrit