Sirenat e sulmit ajror alarmojnë Izraelin, raportohet për raketa nga Gaza

Sirenat e sulmit ajror ranë pasditen e së mërkurës në jug të Izraelit, në qytetin Sderot, pranë Rripit të Gazës. Sipas përditësimit të Forcave të Mbrojtjes izraelit , një raketë u hodh nga Gaza drejt Izraelit.

Raketa u neutralizua nga sistemi antiraketë i vendit.

Residents of the area report hearing explosions, possible interceptions.

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 1, 2023