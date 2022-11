Si të mos merrni kalori gjatë festave? Dietologia ka zgjidhjen

Ditët e festave janë ditë gëzimi, relaksi, relaksi dhe takimesh shoqërore… dhe jo ditë privimi! Por kjo nuk do të thotë se duhet të hamë e të pimë pa nesër.

Duhet të ketë moderim dhe ekuilibër për të shmangur efektet e pakëndshme të ngrënies së tepërt, p.sh. shqetësime gastrointestinale dhe shtim në peshë pas pushimeve. Ndiqni këshillat e mëposhtme dhe nuk do të humbisni:

1. Kur e dini se një vakt i ditës do të “ngarkohet” me kalori, përpiquni t’i bëni vaktet e tjera më të kursyera. Nga ana tjetër, mos qëndroni gjithë ditën për të ngrënë në mbrëmje, sepse atëherë keni më shumë gjasa të konsumoni një sasi më të madhe ushqimi.

2. Në rast se shkoni diku që ka një shuplakë, fillimisht shikoni me kujdes se çfarë ju ofrohet dhe më pas pasi të vendosni se çfarë dëshironi vërtet, mbushni pjatën tuaj duke shmangur të provoni të gjitha pjatat.

3. Mos harroni të hani sallata dhe perime, pasi fibrat që përmbajnë sjellin më shpejt ngopjen.

4. Mundohuni të shmangni ushqimet shumë të yndyrshme p.sh. lëkura e derrit apo gjelit të detit, pasi ato japin shumë kalori, rëndojnë stomakun dhe na sigurojnë acide yndyrore të ngopura. Sa i përket mbushjes së gjelit të detit, ai jep shumë kalori dhe duhet të kemi kujdes në sasinë që konsumojmë.

5. Kur përgatitni një tryezë festash në shtëpi, përpiquni të mos ushqeheni gjatë gatimit.

6. Sigurisht që do të hani ëmbëlsira, por kujdes nga konsumimi i tepërt. Nëse keni dobësi për ëmbëlsirat, përpiquni që ato të mos i keni në pamje të qartë në shtëpinë tuaj. Gjithashtu, kini kujdes për kafshatën e ëmbël, p.sh. melomakaroni ose kourabiedes, sepse mund të hani shumë më tepër se një madhësi normale. Ëmbëlsirat me më pak kalori janë dyshe, ndërsa një ëmbëlsirë Krishtlindjesh me shumë kalori është pudingu.

7. Kontrolloni sasinë e alkoolit që konsumoni. Kini parasysh se sa më e ulët të jetë përmbajtja e alkoolit në një pije (p.sh. birrë, verë), aq më pak kalori ofron. Pijet që përmbajnë më shumë kalori janë produktet e distiluara, p.sh. uiski, vodka dhe kokteje që përmbajnë sheqer ose shurupe.

8. Së fundi, ekzistenca e aktivitetit fizik është shumë e rëndësishme, ndaj kërceni ose bëni shëtitje në qytetin e dekoruar!