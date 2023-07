Si ta “pastroni” jetën tuaj në 31 ditë

A jeni gati të “pastroni” jetën tuaj me 31 hapa të thjeshtë? Sfida për të “pastruar” jetën tuaj në 31 ditë

Mund ta përjetoni si lojë sepse është një sfidë e ndarë në 5 javë. Çdo ditë ju pret një detyrë e vogël për t’u përballur. Do të thirreni të pastroni veten, të reduktoni stresin, të kujdeseni për shtëpinë dhe llogarinë tuaj bankare por edhe për mirëqenien tuaj psikofizike. Do të alternoni gjërat në dukje të parëndësishme me ato më të komplikuara. Të gjitha për t’iu afruar ngadalë versionit më të mirë të vetes. Dhe kështu bëhuni gati ta përjetoni verën në super formë.

31 detyrat për të “pastruar” jetën tuaj

Por le të shohim një nga një se cilët janë përbërësit e përditshëm të sfidës për t’u “pastruar”.

Java 1

Thjeshtoni dietën tuaj duke zgjedhur ushqime të plota.

Rishikoni financat: Eliminoni shpenzimet që nuk ju sjellin gëzim dhe buxhetoni për shpenzimet që ju sjellin.

Aktiviteti fizik: Zëvendësoni çdo ushtrim që nuk ju pëlqen me stërvitjet që doni.

Riorganizoni depon: hidhni gjërat e vjetra dhe merrni kontejnerë për ta bërë më të lehtë gjetjen e atyre që do mbani (dhe një jetë më të qëndrueshme).

Shkruani emocionet dhe regjistroni ato që nuk ju shërbejnë (pa gjykuar).

Pastroni dushin.

Mos u ankoni gjatë gjithë ditës (as edhe një herë!)

Java 2

Distancohuni nga mediat sociale duke hequr dorë nga ndjekja e llogarive që nuk ju frymëzojnë apo ju bëjnë të lumtur.

Lironi dollapin dhe dhuroni rrobat që nuk ngjallin më gëzim.

Qëndroni besnik orarit të gjumit duke u zgjuar dhe duke shkuar në shtrat në të njëjtën kohë çdo natë.

Mbani një plan veprimi kur shfaqen emocione negative si stresi, vetmia ose zemërimi.

Organizoni sirtarin tuaj të mbeturinave (më në fund!)

Përgatisni të gjitha drekat për javën e ardhshme.

Java 3

Provoni të shkruani një ditar të përditshëm për të ndihmuar mendjen tuaj të heqë dorë nga çdo gjë për të cilën është okupuar kot.

Pastroni kontaktet, dokumentet në kompjuterin tuaj dhe fotografitë në telefonin tuaj duke fshirë ato që nuk ju nevojitet më.

Rregulloni shtratin, gjëja e parë në mëngjes.

Rishikoni marrëdhëniet tuaja: Bëni një listë të njerëzve me të cilët lidheni më shumë, më pas sigurohuni që ata janë të gjithë njerëzit që dëshironi të jeni si dhe njerëz që ju bëjnë të ndiheni mirë.

Kufizoni dritën në mbrëmje për të fjetur më mirë.

Djersisni, qoftë në një ushtrim kardio ose në një dush me avull.

Pastroni tërësisht një dhomë në shtëpinë tuaj.

Java 4

Studioni orarin tuaj ditor për të zëvendësuar kohën e humbur me aktivitete që do t’ju bëjnë më të lumtur ose më të qetë.

Hidhni jashtë produktet e kujdesit të lëkurës që kanë skaduar dhe blini të reja që janë të qëndrueshme dhe jo të dëmshme për lëkurën.

Përcaktoni një hapësirë ​​”pa teknologji” në shtëpinë tuaj.

Blini bimë të brendshme që pastrojnë ajrin.

Gjeni një formulë për veshjen tuaj të përditshme në mënyrë që të kufizoni vendimmarrjen në mëngjes.

Gjurmoni sasinë e ujit që pini për t’u siguruar që jeni të hidratuar mjaftueshëm.

Falni njerëzit që nuk i keni falur ende (përfshirë veten tuaj).

Java 5

Bëni një listë të 10 stresuesve tuaj më të zakonshëm dhe gjeni zgjidhje për t’i trajtuar.

Bëjini zakonet tuaja “detoksike”: përpiquni të kuptoni ato që nuk ju nevojiten dhe zëvendësojini me zakone që ndihen më afër jush.

Zgjidhni të falni dikë – një prind, një mik apo veten – dhe më pas hidheni tutje zemërimin, inatin ose stresin që po mbani.