Si ta dalloni një narcisist vetëm duke e parë në fytyrë

Një mënyrë e re, e zgjuar për të zbuluar herët një çrregullim të personalitetit narcisist dhe për ta shmangur atë para se të jetë tepër vonë, është zbuluar nga një ekip psikologësh në Universitetin e Helsinkit.

Karakteristika kryesore e njerëzve me çrregullim të personalitetit narcisist është se ata e perceptojnë botën si një zgjatim të vetvetes, dhe për këtë arsye i konsiderojnë nevojat e të tjerëve më pak të rëndësishme. Studimet e mëparshme psikologjike kanë zbuluar se narcisistët priren të jenë kokëfortë dhe ziliqarë. Shpesh, në fakt, ata sillen në mënyra që zbulojnë besimin se kanë të drejtë për gjithçka që duan.

Psikologët kanë zbuluar me kalimin e kohës se tipare të tilla të personalitetit priren të krijojnë neveri tek njerëzit e tjerë, të cilët duket se reagojnë negativisht dhe qëndrojnë larg narcisistëve. Kjo, si rrjedhojë, rezulton në tiparet që krijojnë probleme në marrëdhëniet e narcisistëve me njerëzit e tjerë, të cilët shpesh bëhen miq të këtyre personaliteteve dinamike pa e kuptuar as vetë.

Nuk është gjithmonë e lehtë të dallosh karakteristikat e një narcisisti, kështu që heqja e tyre në kohë mund të jetë një detyrë e vështirë. Por një ekip studiuesish tani pretendon se ka gjetur një mënyrë për të dalluar narcisistët para se të flasin.

Studiuesit rekrutuan 57 persona të diagnostikuar më parë me çrregullim të personalitetit narcisist. Ata vendosën sensorë në pjesë të ndryshme të fytyrave të pjesëmarrësve, të cilëve iu kërkua të kryenin një sërë detyrash njohëse dhe më pas të merrnin një vlerësim të performancës së tyre. Disa morën lëvdata, të tjerët një opinion neutral, ndërsa një grup i tretë u vlerësua negativisht. Së fundi, të gjithë vullnetarët u pyetën se si ndiheshin, si për detyrat që kishin kryer ashtu edhe për vlerësimin që kishin marrë.

Studiuesit zbuluan se vullnetarët që morën vlerësime të këqija treguan kontraktime latente të pakontrollueshme të muskujve të fytyrës. Këto janë lëvizje delikate në zonën ballore, si dhe në muskujt që lëvizin kur dikush buzëqesh. Ishte një reagim i pakontrollueshëm, që zgjati vetëm një fraksion sekonde.

Pra, shkenca tani pretendon se ka gjetur një mënyrë për të dalluar herët narcisistët. Kushti kryesor, megjithatë, është të jesh shumë i vëmendshëm!