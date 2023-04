Si ta dalloni dashurinë nga varësia emocionale

Të jesh i dashuruar me dikë është një ndjenjë hyjnore. Megjithatë, shpesh ndodh që një pjesë e mirë prej nesh të mos bëjë dallimin mes dashurisë dhe varësisë emocionale nga dikush, gjë që shpesh mund të çojë në një marrëdhënie toksike.

Fakti është se të gjithë duan të jenë të dashur. Kjo na bën të ndihemi mirë, sepse kemi dikë që na respekton dhe kujdeset për ne. Megjithatë, ndonjëherë mund të ketë forma jo të shëndetshme të lidhjes në një marrëdhënie dashurie, të cilat mund ta shkatërrojnë atë totalisht. Cilat janë ndryshimet kryesore midis dashurisë së vërtetë dhe lidhjes jo të shëndetshme me dikë?

Egocentriciteti në lidhje me dashurinë e pakushtëzuar

Të qenit i lidhur me dikë ushqen egon e atij personi. Nga ana tjetër, dashuria e vërtetë është vetëmohuese. Kur ndani një lidhje të vërtetë me dikë, ju intereson ta bëni atë person të lumtur pa pritur asgjë në këmbim. Gjithçka që ju intereson është lumturia e partnerit tuaj. Është krejtësisht e parëndësishme nëse mes jush ka grindje dhe mosmarrëveshje, sepse ju e doni sinqerisht njëri-tjetrin.

Lidhja, nga ana tjetër, është më shumë si një transaksion ku ju mbani gjurmët e asaj që personi tjetër ka bërë për ju. Fokusi është se si ai person ju bën të ndiheni. Nëse jeni të lidhur jo shëndetshëm me dikë, mund të ndiheni të pasigurt dhe të përpiqeni të përdorni taktika manipulimi për të siguruar që partneri juaj të mos ju lërë.

Dominimi në sjelljen e lirisë

Kur jeni të lidhur jo shëndetshëm me partnerin tuaj, pasiguritë dhe frika nga braktisja ju mbushin kokën me mendime dhe emocione negative që ju bëjnë të mos keni besim tek ai dhe të dëshironi të kontrolloni sjelljen e tyre. Përveç manipulimit, ka edhe shantazh emocional, i cili shërben për të mbajtur në një “zinxhir të shkurtër” personin me të cilin jeni në një lidhje. Në një situatë të tillë, ju jeni personi dominues në marrëdhënie.

Në të kundërt, dashuria e vërtetë nuk njeh kufij. Nuk ka asnjë manipulim apo dominim në histori me të. Ju të dy ndiheni të lirë të jeni ata që jeni.

Varësia kundrejt mbështetjes

Kur je i lidhur jo shëndetshëm me dikë, në fakt je i varur nga ai person. Ju mbështeteni tek ai për absolutisht gjithçka: nga vëmendja te vërtetimi te vetëvlerësimi. Ai person rrit egon tuaj dhe ju bën të ndiheni mirë. Ju keni nevojë që ai të kujdeset për ju dhe ju duket se jeni të paplotë pa të. Këto modele sjelljeje jo të shëndetshme ju lënë të ngurtësuar nga mendimi se një ditë do të ndaheni.

Kur bëhet fjalë për dashurinë e vërtetë, nuk keni nevojë të kapeni pas të dashurit tuaj. Ju jeni të lumtur dhe të kënaqur me veten dhe i dashuri juaj është në fakt një dhuratë për jetën tuaj, të cilën ju e vlerësoni, e respektoni dhe jeni gati t’i jepni të gjithë mbështetjen tuaj. /albeu.com