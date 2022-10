Si njeriu më i pasur në botë bleu Twitter-in dhe pse tapa e shampanjës nuk u hap

Nga BBC

Ishte një mbrëmje e freskët në fund të marsit në San Jose. Një takim i organizuar me nxitim ishte organizuar në një Airbnb për të pritur personin më të pasur në botë. Takimi ishte një bisedim i madh për Twitter. Elon Musk kohët e fundit ishte bërë aksioneri më i madh i Twitter, dhe po flitej se ai donte të hynte në bordin e kompanisë.

Kur kryetari i Twitter-it, Bret Taylor, mbërriti në vendin e ngjarjes, nuk ishte ashtu siç priste.

Kjo “fiton për vendin më të çuditshëm ku kam pasur një takim kohët e fundit”, thuhet se i ka dërguar mesazh zotit Musk. “Mendoj se po kërkonin një Airbnb afër aeroportit dhe ka traktorë dhe gomarë”, i tha ai.

Mirëpo, takimi shkoi mirë. Disa ditë më vonë u njoftua se Musk do t’i bashkohej bordit të Twitter.

Ky ishte vetëm fillimi. Gjashtë muajt e ardhshëm do të dëshmonin një nga marrëveshjet më të çmendura në historinë e Silicon Valley.

Në fillim të prillit, Musk dukej i kënaqur me pozicionin e tij në bordin në Twitter, duke postuar rregullisht nw kwtw rrjet social se si mund të ndryshojë kompania.

Megjithatë, takimet private mes tij dhe CEO i Twitter, Parag Agrawal nuk kishin shkuar mirë. Të dy nuk e shihnin sy më sy se si të rregullonin platformën. Musk u zhgënjye, raporton albeu.com

“Rregullimi i Twitter duke biseduar me Parag nuk do të funksionojë”, thuhet se i ka dërguar mesazh Taylor. “Duhet veprim drastik”.

Më 14 prill, miliarderi deklaroi publikisht se donte të blinte Twitter.

Ai ofroi 44 miliardë dollarë për Twitter. Bordi fillimisht e refuzoi ofertën, madje krijoi një dispozitë për “pilulën helmuese” në përpjekje për të parandaluar Musk që të blejë me forcë kompaninë.

Pastaj një ndryshim tjetër i zemrës (jo i pari në këtë histori). Bordi i Twitter vendosi që, në reflektim, ata do të merrnin marrëveshjen dhe më 25 prill, Twitter njoftoi se e kishin pranuar ofertën.

“Yesssss” shkroi Musk në Twitter.

Musk argumentoi se Twitter kishte humbur rrugën. Ai tha se Twitter kishte shumë shpesh të kufizuar fjalimin dhe, si “bashkia e qytetit”, duhej të vendoste lirinë e fjalës mbi gjithçka tjetër.

Ai tha se nuk i interesonte aspak “ekonomia” në një intervistë në konferencën TED2022 në Vankuver, Kanada.

Ishte me fat, sepse javët dhe muajt pas marrëveshjes panë rënie të aksioneve të teknologjisë. Vlera e Twitter gjithashtu u zbeh. Së shpejti, shumë analistë filluan të pyesin nëse Musk kishte paguar më shumë për Twitter.

Publikisht, ai filloi të bëjë një pyetje tjetër, sa llogari reale kishte në Twitter?

Miliarderi, i renditur nga Forbes dhe Bloomberg si personi më i pasur në botë, me një vlerë neto prej rreth 250 miliardë dollarë, ishte ankuar për vite me radhë për numrin e robotëve në platformë.

Pasi u pranua oferta e tij, ai vazhdimisht i kërkoi Twitter-it të jepte të dhëna se sa përdorues të vërtetë kishte.

Drejtuesit e Twitter ndanë shifrën e tyre se më pak se 5% e përdoruesve aktivë të përditshëm, bazuar në vlerësimet nga llogaritë e përzgjedhura rastësisht, ishin robotë. Dukej se kjo e zemëroi Musk.

Pas një postimi të gjatë në Twitter nga Agrawal, duke shpjeguar se si kompania kishte arritur këtë shifër, Musk u përgjigj me emojin me jashtëqitjeje.

Marrëveshja po prishej. Jo krejt papritur, më 8 korrik, Musk njoftoi se donte të tërhiqej nga marrëveshja.

A po përpiqej të merrte një çmim më të mirë për kompaninë apo po largohej vërtet? Ishte e vështirë të thuhej.

Twitter nuk kishte asnjë prej tyre. Ai argumentoi se marrëveshja e Musk për të blerë kompaninë ishte ligjërisht e detyrueshme dhe heqja e marrëveshjes tani nuk ishte një opsion.

Me avokatë shumë të shtrenjtë nga të dyja palët, një datë gjyqi u caktua në Delaware më 17 tetor për të vendosur nëse Musk do të detyrohej të blinte kompaninë.

Në dokumentet e gjykatës, Twitter argumentoi se i kishte dhënë atij informacion të mjaftueshëm se sa përdorues të vërtetë kishte.

Musk argumentoi se Twitter mund të kishte shumë herë më shumë robotë sesa kishte pretenduar publikisht, dhe madje akuzoi kompaninë për mashtrim.

Pika, pika e kritikës publike po dëmtonte Twitter-in. Shumica dërrmuese e të ardhurave të Twitter vijnë nga reklamat dhe reklamuesit kishin filluar të pyesnin se sa reklama po u shfaqeshin njerëzve të vërtetë.

Procesi po bëhej jashtëzakonisht shpërqendrues edhe në selinë e Twitter. Disa punonjës u kënaqën me idenë që Musk të bëhej CEO i tyre. Shumë privatisht, dhe disa publikisht, thanë se blerja e tij do të ishte një fatkeqësi për moderimin e përmbajtjes dhe qëllimet më të gjera të kompanisë.

Musk, Twitter, gjyqtari dhe gazetarët, të gjithë po përgatiteshin për atë që dukej si një çështje gjyqësore e pashmangshme kur ndodhi një kthesë tjetër e jashtëzakonshme.

Nga askund, pasi bëri të gjitha llojet e akuzave kundër Twitter, Musk papritmas njoftoi se marrëveshja ishte rikthyer.

“Blerja e Twitter është një përshpejtues për të krijuar X, aplikacionin gjithçka”, tha ai.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Çfarë ia kishte ndryshuar mendjen? Ndoshta ai mendoi se do ta humbiste çështjen e tij gjyqësore. Disa ditë para se të shpallte ndryshimin e tij, ai do të përballej me një depozitë nga avokatët në Twitter. Ndoshta ai donte të shmangte atë që do të kishte qenë një pyetje rraskapitëse dhe me gjasë zbuluese.

Cilado qoftë arsyeja, ju mund të shihni pse Twitter nuk i hapi tapat e shampanjës. Një herë i kafshuar, dy herë i turpshëm, Twitter reagoi në heshtje. Taylor shkroi në Twitter se kompania ishte “e përkushtuar të mbyllte transaksionin për çmimin dhe kushtet e dakorduara me Musk”.

Twitter gjithashtu kërkoi që çështja gjyqësore të shtyhet, jo të anulohet. Avokatët e Musk u përgjigjën se Twitter “nuk do të pranojë po për një përgjigje”.

Musk kishte kohë deri në orën 17:00 BST më 28 tetor për të nxjerrë paratë.

Miliarda do të pengoheshin nga miqtë dhe bankat e tij të pasur. Pjesa tjetër, nga Musk, duke shitur disa nga aksionet e tij në Tesla.

Një marrëveshje e cila herë-herë dukej e pazgjidhshme, në mënyrë të pamundur për të prishur, tani duket se më në fund është përfunduar./albeu.com