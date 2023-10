Si ndikon diferenca në moshë mes partnerëve në suksesin e martesës, e zbulojnë ekspertët

Nëse keni pyetur veten se ndikon ose jo diferenca në moshë mes partnerëve për suksesin e martesës, ekspertët e kanë një përgjigje!

Disa gra mund të ndihen më të lumtura kur martohen me dikë që ka pasur më shumë përvoja jetësore. Këta partnerë shpesh japin pjekuri emocionale dhe një ndjenjë qetësie në marrëdhënie, gjë që mund t’i bëjë gjërat më të qëndrueshme dhe të ndihmojë në komunikim. Por mosha është vetëm një pjesë e asaj që e bën një martesë të funksionojë. Ajo që me të vërtetë ka rëndësi është ajo që të dy dëshironi dhe ndjeni. Për disa gra, martesa me një burrë të moshuar mund ta bëjë martesën e tyre më të gëzueshme dhe më të kënaqshme, por nuk ka një përgjigje të vetme që i përshtatet të gjithëve. Çdo marrëdhënie është e veçantë dhe formohet nga njerëzit në të dhe nga ajo që ata ndajnë, citon Bright Side.

Psikologët kryen një studim për të eksploruar idenë se të kesh një hendek të madh në moshë në marrëdhënie shihet shpesh si një problem dhe se gratë që dalin me burra shumë më të vjetër mund të kenë probleme që lidhen me marrëdhëniet e tyre me baballarët e tyre. Ajo që ata gjetën sfidon stereotipet e zakonshme. Ata zbuluan se gratë në marrëdhëniet e moshave kishin stile lidhjeje të ngjashme me ato në marrëdhëniet me partnerë të moshave të ngjashme.

Studiuesit kishin parashikuar se gratë në marrëdhëniet e moshës do të kishin kryesisht lidhje të sigurta, pasi mendohet se është e dobishme për gratë të kërkojnë partnerë më të vjetër nga një perspektivë evolucionare. Ata gjithashtu prisnin ndryshim të rëndësishëm në stilet e lidhjes midis grave në diferencën e moshës dhe marrëdhëniet me moshë të ngjashme. Megjithatë, gjetjet e tyre nuk treguan ndonjë ndryshim të dukshëm në stilet e lidhjes midis dy grupeve.

Çiftet me diferencë moshe shpesh thonë se janë të lumtur së bashku!

Çuditërisht, çiftet me diferencë moshe shpesh raportojnë nivele jashtëzakonisht të larta të kënaqësisë në marrëdhënie. Dhe kjo nuk është e gjitha, ata duket se kanë një dozë shtesë besimi dhe përkushtimi dhe kanë më pak gjasa të bëhen xhelozë në krahasim me çiftet me mosha të ngjashme. Madje, studimet treguan se partnerët e moshuar ishin më të lumturat dhe më të përkushtuarat në marrëdhëniet e tyre.

Gratë mund të ndihen më të sigurta me partnerët më të vjetër. Gjatë historisë, disa gra janë tërhequr nga burra me status dhe burime të vendosura, cilësi që shpesh lidhen me burra të moshuar. Nga ana tjetër, burrat zakonisht i kanë gjetur gratë më të reja tërheqëse për shkak të lidhjes së të rinjve me fertilitetin .

Kjo perspektivë evolucionare hedh dritë mbi arsyen pse, mesatarisht, gratë shpesh kanë zgjedhur partnerë pak më të vjetër dhe pse burrat, me kalimin e moshës, zgjedhin partnere më të reja. Me kalimin e kohës, hendeku i moshës në marrëdhënie shpesh zgjerohet. Megjithatë, është thelbësore të pranohet se preferencat personale mund të ndryshojnë ndjeshëm dhe nuk duhet të thjeshtohen tepër. Marrëdhëniet e hendekut në moshë mund të jenë më harmonike për disa njerëz. Të qenit në një marrëdhënie me një partner më të vjetër mund të ketë potencialin për të forcuar lidhjen tuaj dhe për të sjellë pjekurinë emocionale në plan të parë. Ata shpesh shërbejnë si burim ngushëllimi dhe frymëzimi, veçanërisht gjatë momenteve sfiduese, pasi përvoja e tyre i ka mësuar të qëndrojnë të qetë. Kur të dy ndani perspektivat tuaja unike, kjo mund të çojë në biseda tërheqëse. Por është thelbësore të kihet parasysh se përvojat personale ndryshojnë shumë dhe dinamika e çdo marrëdhënieje mbart historinë e tyre të veçantë, emocionale.

Gjetja e shpirtit binjak është diçka që mund të ndodhë në çdo moshë. Kur ndodh kjo lidhje e mrekullueshme, mosha nuk ka shumë rëndësi. Pavarësisht nëse dikush është shumë më i vjetër apo shumë më i ri, kjo nuk ka pse të ndikojë se sa e fortë është marrëdhënia juaj.

Dashuria e vërtetë shkon përtej dallimeve në moshë dhe lumturia e vërtetë nuk ka kufi!/