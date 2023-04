“Si macja me miun”, manovrat e rrezikshme të Kinës gjatë ndjekjes së anijes filipinase, ndizen tensionet në det

Një anije e rojes bregdetare kineze bllokoi një anije patrullimi filipinase në Detin e Kinës Jugore, duke shkaktuar një përplasje të afërt në ujërat ku pretendimet e mëdha të Pekinit kanë alarmuar SHBA-në dhe aleatët e saj.

BBC dëshmoi takimin e tensionuar pranë Second Thomas Shoal në arkipelagun e largët Spratly të dielën e kaluar.

Kjo ndodhi një ditë pasi Presidenti i Filipineve Ferdinand Marcos Jr u ​​takua me Ministrin e Jashtëm kinez Qin Gang në Manila dhe shprehu shpresën për linja të hapura komunikimi mbi mosmarrëveshjen e Detit të Kinës Jugore.

Gjatë gjithë udhëtimit 1,670 km (1,038 milje) kamerat kapën pamjet e dy anijeve të Rojës Bregdetare të Filipineve, të cilave anijet kineze u dërgonin paralajmërime ë radio për t’u larguar ose për t’u përballur me “pasojat”.

Roja Bregdetare e Filipineve tha se kishte ftuar gazetarët që të bashkoheshin me patrullën e tyre rutinë në ujërat e diskutueshme për herë të parë për të parë vetë veprimet e Kinës.

Kina pretendon pothuajse të gjithë Detin e Kinës Jugore, duke përfshirë Spratlys, i cili gjithashtu pretendohet pjesërisht nga Filipinet. Ka gjithashtu pretendime konkurruese nga Malajzia, Vietnami, Brunei dhe Tajvani.

Kjo e ka kthyer Detin e Kinës Jugore në një nga pikat më të nxehta në botë, veçanërisht pasi tensionet SHBA-Kinë janë rritur.

Së pari, aksesi në këto ujëra është çelësi për mbrojtjen e Tajvanit në një kohë kur pretendimet e Kinës mbi ishullin e vetëqeverisur janë intensifikuar.

Dhe së dyti, rrugët ujore gjithashtu presin 5 trilion dollarë (4 trilion £) të tregtisë globale çdo vit, duke ngritur shqetësime se gjurmët në rritje të Pekinit mund të kufizojnë tregtinë.

Por Kina ka injoruar vendimin e një gjykate arbitrazhi ndërkombëtar se pretendimi i saj për pothuajse të gjithë Detin e Kinës Jugore është i pabazuar.

Në vend të kësaj, ajo ka ndërtuar ishuj artificialë mbi shkëmbinj nënujorë, ka shtuar patrullimet dhe së fundmi, ka ndriçuar me lazer në anijet filipinase për të penguar shikimin e tyre.

Filipinet, nga ana tjetër, janë mbështetur te aleati i saj i vjetër, SHBA, i cili i cilëson lëvizjet e Kinës si prishëse të “lirisë së lundrimit” të vendeve të tjera.

Një vështrim në librin e lojërave të Kinës

Kina bëri “manovra shumë të rrezikshme” në Second Thomas Shoal dhe zyrtarët filipinas ishin brenda autoritetit të tyre për të patrulluar në mënyrë rutinore zonën, tha ministria e jashtme e Filipineve. Pekini, nga ana tjetër, akuzoi Filipinet për ndërhyrje në ujërat kineze.

“Kina ka përdorur prej kohësh taktika si hijet, por tani, për shkak të mediave, e gjithë bota mund ta shohë atë,” tha komodori Jay Tarriela, zëdhënës i Rojës Bregdetare të Filipineve.

Në agimin e 23 prillit, ekuipazhi filipinas vuri re se si anija kineze që kishte vënë në hije anijen e tyre Malapascua rriti shpejtësinë, siç tregohet nga tymi i zi i dendur nga shkarkimi i saj.

BBC dëshmoi ndjekjen në det të hapur që luhej në ujërat relativisht të qeta nga një anije e dytë filipinase, Malabrigo, afërsisht një kilometër larg.

Përfundimisht anija kineze e kapi varkën filipinase dhe u bë e qartë se kjo e fundit nuk mund të manovronte një anije më shumë se dyfishi i madhësisë së saj. Anija kineze bllokoi rrugën dhe refuzoi të lëvizte, duke e detyruar Malapascua të fikte motorin për të shmangur një përplasje.

Anija kineze u afrua deri në 45 metra në harkun e Malapascua për shkak të “manovrës së papritur dhe vërtet shumë të rrezikshme”, tha komandanti i anijes filipinase, Rodel Hernandez. Ishte përplasja më e afërt për anijen e tij, e cila u përfshi gjithashtu në një incident lazer me kinezët në shkurt, tha ai.

Si Kina po shtrëngon kontrollin e saj

Bllokimi rutinë i Kinës i patrullave filipinase dhe i misioneve të furnizimit për Thomain e Dytë Shoal ishte pjesë e çështjes së paraqitur në Gjykatën e Përhershme të Arbitrazhit në vitin 2016. Shtegtimi është një terren i pasur peshkimi dhe emri i tij filipinas, Ayungin, është marrë nga një peshk i vogël vendas.

Gazetarët që iu bashkuan patrullës gjithashtu dëshmuan se si ka qenë jeta për rojet bregdetare të Filipineve, ndërsa mosmarrëveshja e Detit të Kinës Jugore nxehet.

Anëtarët e ekuipazhit në bordin e dy varkave patrulluese kanë shkrime të gatshme për të paralajmëruar ose për t’iu përgjigjur anijeve kineze. Paralajmërimet e radios nga kinezët mund të vijnë në çdo kohë të ditës, madje edhe në fund të natës, dhe jepen në anglisht dhe kinezisht.

Javët e fundit, disa anije kineze kanë refuzuar t’u përgjigjen paralajmërimeve nga filipinasit, në një taktikë të re të dukshme. Disa anije të milicisë kineze kanë fikur gjithashtu një mekanizëm gjurmues për t’u dukur të padukshme në radar.

Misioni i rojes bregdetare gjeti gjithashtu rreth 100 anije të milicisë pranë Uitsun Reef në formë V, në rajonin koral të Spratlys.

Ai tha se kishte informuar një organ kabineti të ngarkuar për të trajtuar mosmarrëveshjen e Detit të Kinës Jugore për veprimet e fundit të Kinës.

Së bashku me forcat e tjera të sigurisë filipinase, roja bregdetare tha se do të “punonte me zell dhe pa u lodhur për të mbrojtur të drejtat ekskluzive sovrane të Filipineve”./Albeu.com/