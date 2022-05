Si Donald Trump mund të rivijë në pushtet?

Shtetet e Bashkuara janë në rrezik të rrëshqitjes në recesion. Inflacioni më i keq në dekada dhe njoftimi i Rezervës Federale të SHBA-së se do të rrisë në mënyrë drastike normat e interesit po bën që gjithnjë e më shumë amerikanë të kenë frikë për ekzistencën e tyre, por një person është i lumtur, shkruan Bild.

Recesioni i thellë, për ish-presidentin Donald Trump, 75 vjeç, do të ofronte hapësirë të mjaftueshme për sulm në një duel të mundshëm në 2024 kundër presidentit aktual Joe Biden, 79 vjeç, dhe do të rriste ndjeshëm shanset e tij për rizgjedhje.

Nëse populisti i djathtë do të kandidojë vërtet përballë republikanëve, ndoshta do të vendoset në javët në vijim. Do të jetë e qartë në maj nëse kandidatët e tij për zgjedhjet e Kongresit këtë vjeshtë mund të uzurpojnë Partinë Konservatore apo jo dhe nëse Biden së shpejti do të mbetet pa shumicën në Kongres, thekson Bild.

Bëhet fjalë për kandidaturat për Senatin Amerikan, Dhomën e Përfaqësuesve apo guvernatorë në zgjedhjet afatmesme në Shtetet e Bashkuara.

Që Trump po punon për kthimin e tij në qendrën e pushtetit amerikan, tregohet nga fakti se në 15 muajt që kur u largua nga Shtëpia e Bardhë, ai mbështeti 150 kandidatë të profilit të lartë me dollarët e tij, sipas faqes së të dhënave zgjedhore të Ballotpedia. Politico, megjithatë, thekson se janë 130 prej tyre në listën e kandidatëve të mbështetur dhe se Trump ka vënë në rrezik kapitalin e tij politik në dhjetëra vende.

Sipas The Wall Street Journal, asnjë ish-shef amerikan nuk ka qenë aq i përfshirë në politikën e personelit të partisë për të paktën një shekull sa Trump, thekson Bild. Në mënyrën e tij tipike, Trump premtoi mbështetjen e tij vetëm për ata politikanë që treguan besnikëri ndaj tij. Shumë u pajtuan gjithashtu me pretendimet e tij të rreme se iu vodh fitorja në 2020.

“Deri më tani, gjithçka rreth Trumpit ka qenë spekulim me disa të dhëna nga sondazhet. Por deri në fund të majit, ne do të kemi të dhëna solide për të nga ato zgjedhje parazgjedhore,” tha Rick Scott, 64 vjeç, një republikan dhe ish-kryestrateg politik.

Me fjalë të tjera, pas majit do të vendoset nëse partia është e Trump-it apo kandidatura e tij e tretë do të dështojë ende pa e shpallur zyrtarisht. Sondazhet tregojnë se kandidatët e Trump kanë një shans të mirë. Një studim i Universitetit Quinnipiac të publikuar javën e kaluar zbuloi se 45 për qind e votuesve republikanë kishte të ngjarë të votonin për një kandidat të mbështetur nga Trump, 44 për qind thanë se nuk kishte rëndësi, ndërsa vetëm 8 për qind thanë se nuk do të votonin për një besnik të Trump-it.

Dhe kandidatët e tij janë shpesh po aq “të shkëlqyer” sa ai, thekson Bild. Mes tyre është një kirurg i njohur, një burrë i akuzuar se ka “prekur” të paktën shtatë femra dhe një ish-futbollist i varur nga ruleta ruse.

Të martën, 22 kandidatë të mbështetur nga Trump fituan zgjedhjet në Ohio dhe Indiana, sipas Politico.