Shtëpia e Bardhë: Aksioni ushtarak i Turqisë në Siri një kërcënim për SHBA-në, zgjatet me 1 vit “emergjenca kombëtare”

“Kërcënim ekstrem për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të SHBA-ve, që cenon paqen dhe stabilitetin në rajon”, i karakterizon Shtëpia e Bardhë operacionet ushtarake të ushtrisë turke në veri të Sirisë.

Në Urdhrin Ekzekutiv të lëshuar dje me nënshkrimin e presidentit Biden u zgjat edhe për një vit “emergjenca kombëtare” në lidhje me Sirinë ku ndër të tjera theksohet se aksioni ushtarak i Turqisë minon luftën kundër ISIS dhe rrezikon jetën e civilëve.

Teksti i Urdhrit Ekzekutiv të nënshkruar nga Presidenti Biden:

“Situata në dhe në lidhje me Sirinë, dhe në veçanti veprimet e qeverisë së Turqisë për të kryer një ofensivë ushtarake në Sirinë verilindore, minon fushatën për të mposhtur Shtetin Islamik të Irakut dhe Sirisë, ose ISIS, rrezikon civilët dhe kërcënon të vazhdojë të minojnë paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Gjithashtu vazhdon të përbëjë një kërcënim të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara.

Më 14 tetor 2019, me Urdhrin Ekzekutiv 13894, presidenti shpalli një emergjencë kombëtare sipas Aktit Ndërkombëtar të Kompetencave Ekonomike Emergjente (50 USC 1701 e më tej) për të trajtuar kërcënimin e pazakontë ndaj sigurisë kombëtare dhe politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara në lidhje me situatën në Siri.

Për këtë arsye, gjendja e jashtëzakonshme kombëtare e shpallur me Urdhrin Ekzekutiv 13894 të datës 14 tetor 2019 duhet të vazhdojë në fuqi përtej datës 14 tetor 2023. Prandaj, në përputhje me seksionin 202 (d) të Aktit Kombëtar të Situatave emergjente (50 USC 1622 (d )), po vazhdoj për 1 vit urgjencën kombëtare të shpallur në Urdhrin Ekzekutiv 13894 në lidhje dhe në lidhje me situatën në Siri.

Ky njoftim publikohet në Regjistrin Federal dhe i transmetohet Kongresit”./Albeu.com