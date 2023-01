Shqiptarët do të udhëtojnë pa viza drejt Kinës, vendi aziatik përballet me valë pandemie

Së shpejti qytetarët shqiptarë do mund të udhëtojnë pa viza në Kinë. Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri Edi Rama në një postim në rrjetet sociale.

“Pas 30 ditësh Kina hapet pa viza për shqiptarët”, shkruan Rama.

Kujtojmë që kjo lëvizje vjen pas një marrëveshjeje që të dyja vendet nënshkruan. Heqja e vizave vjen në një moment kur Kina po përballet me një vallë tjetër të pandemisë së Covid-19 dhe shpesh ka zbatuar bllokime të rrepta.

Në të njëjtën kohe, marrëveshja e bën Shqipërinë vendin e dytë në rajon që heq vizat me Kinën, pas Serbisë. Ky veprim mund të shihet si në kundërshtim me politikën e Bashkimit Evropian, në një kohë kur Kina është shfaqur herë pas here në mbështetje të Rusisë dhe nuk ka dënuar hapur luftën në Ukrainë. /albeu.com