“Shqipëria në rrezik për shkak të migrimit”, Forbes: Mbi gjysma e popullsisë planifikon të ikë

Largimi i shqiptarëve e ka renditur Shqipërinë dhe shqiptarët në krye të listës.

Shqiptarët përbëjnë diasporën e tretë më të madhe në botë, me rreth 30% të të lindurve në vend që tani jetojnë jashtë kufijve të saj, sipas të dhënave të publikuara nga Forbes, pasi një situatë e tensionuar mes Shqipërisë, Evropës dhe Britanisë së Madhe vazhdon të ziejë për shkak të rritje të flukseve të azilit.

Faqja e internetit renditi vendet sipas madhësisë së diasporës në raport me popullsinë, duke e vendosur Shqipërinë të tretën me rreth 1.2 milionë emigrantë. Kjo i vendos ata mbi vendet si Siria, Moldavia dhe Armenia.

Dy vendet që e paraqesin Shqipërinë në këtë post ishin Bosnja dhe Hercegovina me 34% të qytetarëve që tani jetojnë jashtë dhe Guajana me 36.4%.

Migrimi përbën një rrezik të madh për Shqipërinë, ku mbi gjysma e popullsisë së saj dëshiron ose planifikon të largohet. Përveç kësaj, eksodi masiv i të rinjve dhe të arsimuarve ka rezultuar në mangësi të konsiderueshme në sektorin e punës, si hoteleria, turizmi, prodhimi dhe bujqësia.

Përveç kësaj, ka shqetësime se nuk do të paguajnë mjaft njerëz në sistemin e sigurimeve shoqërore, duke rezultuar në një deficit në të ardhmen e afërt dhe probleme me pagesën e pensioneve, mirëqenies dhe mbulimin e kostove të kujdesit shëndetësor dhe arsimit.

Por nuk janë vetëm emigrantët që shkaktojnë probleme pasi valët e azilkërkuesve kanë hyrë në BE prej shumë vitesh, me një rritje të numrit në MB gjatë vitit 2022. Të paktën 12,000 shqiptarë, kryesisht të rinj, kanë udhëtuar në MB deri më tani këtë vit, duke shkaktuar zemërim në qeverinë dhe mediat e djathta britanike që i etiketuan ata kriminelë dhe një “pushtim”.

Të rinjtë shqiptarë dhe kombësi të tjera kanë blerë udhëtime nga Franca në MB me gomone të pasigurta të operuara nga bandat e krimit të organizuar që reklamojnë në TikTok dhe Instagram. Tarifa e lëvizjes për tranzit është rreth 3000 GBP, por mund të varet nga madhësia e varkës dhe koha e udhëtimit. Shumë azilkërkues të dëshpëruar e marrin borxhin me peshkaqenë huamarrës ose me vetë trafikantët, dhe më pas ata luftojnë për ta shlyer atë ose përfundojnë duke ‘zgjuar’ borxhin në bizneset e paligjshme.

Sapo arrijnë në brigjet e Britanisë, shumë prej tyre aplikojnë për azil. Gjatë vitit të kaluar, mbi 50% janë miratuar në shkallë të parë, ku gjysma e atyre që ankimuan refuzimet në fund u pranuan gjithashtu.

Ndërsa Shqipëria nuk është në luftë dhe konsiderohet një “vend i sigurt”, ajo është e rrënuar nga një mori çështjesh. Është një nga vendet më të varfra në Evropë dhe lufton me korrupsionin, problemet me sistemin e drejtësisë dhe sundimin e ligjit, krimin e organizuar dhe infrastrukturën. Sa i përket kërkesave të themeluara për azil, ato priren të përfshijnë ata që ikin nga ndikimi i krimit dhe dhunës, gjakmarrjet, martesat e detyruara, peshkaqenë huamarrës dhe trafikimi seksual, për të përmendur vetëm disa.

Vendi ka shkallë të ulët të krimit në përgjithësi, por ata që janë viktima shpesh e kanë të vështirë të gjejnë drejtësi dhe përfundojnë duke ndjerë se nuk ka zgjidhje tjetër veçse të largohen.

Kryeministri Edi Rama është shprehur kundër retorikës së urrejtjes së shqiptuar ndaj shqiptarëve në diskursin publik britanik. Ai akuzoi qeverinë britanike se po i sulmon shqiptarët “sepse ajo ka kaluar në një rrugë qorre me politikën e saj të re që rezulton nga Brexit”.

“Fakti që nuk kërkohej falje tregon se ishte një sulm i llogaritur,” shtoi ai të martën.

Rama tha se liberalizimi i vizave do të ndihmonte në uljen e numrit të njerëzve që vijnë ilegalisht, por politika e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar është “plotësisht e kundërta”.

Ndërkohë, qeveria britanike ka nënshkruar një marrëveshje me Francën për të goditur ata që përpiqen të kalojnë Kanalin. “Është në interesin e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe asaj franceze që të punojnë së bashku për të zgjidhur këtë problem kompleks,” tha Sekretarja e Brendshme britanike Suella Braverman në një deklaratë pas takimit me homologun e saj francez Gérald Darman në Paris.

Marrëveshja do të bëjë që Britania e Madhe t’i paguajë Francës më shumë se 72 milionë euro gjatë 12 muajve të ardhshëm në këmbim të rritjes së patrullave bregdetare nga Franca me 40% dhe vendosjes së oficerëve shtesë. Ajo do të shihte gjithashtu oficerë britanikë të stacionuar në Francë dhe përdorim më të madh të teknologjisë së vëzhgimit, kamerave, helikopterëve dhe ngritjen e qendrave të reja të pritjes së emigrantëve dhe qendrave të mbikëqyrjes.