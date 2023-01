Shqipëria hap ambasadë në Ukrainë

Ministrja për Punët e Jashtme dhe Europën, Olta Xhaçka njoftoi sot se vendi ynë do të rrisë nivelin e përfaqësimit në Kiev, duke hapur ambasadë në Ukrainë.

Në kuadër të 30-vjetorit të marrdhënieve diplomatike Shqipëri-Ukrainë, Olta Xhaçka tha se Shqipëria është krenare që qendron pranë Ukrainës.

4/4 I look fwd to working closely with my friend and colleague @DmytroKuleba to advance & strengthen our cooperation even further in the future. 🇦🇱🤝🇺🇦

