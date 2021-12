Shpallen kandidaturat për Golden Globes 2022: 2 filmat më të nominuar

Filmat “The Power of the Dog” dhe “Belfast” kryesuan nominimet në kategorinë e filmave, me shtatë nominime secili. Seriali “Succession”i HBO pati më shumë nominime për serialet televizive, saktësisht pesë, ndjekur nga “Ted Lasso” dhe “The Morning Show” me nga katër nominime.

Lista e nominimeve:

TELEVIZION

Aktori më i mirë në një serial televiziv – muzikal ose komedi

Anthony Anderson, “Black-ish”

Nicholas Hoult, “The Great”

Steve Martin, “Only Murders in the Building”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Aktorja më e mirë në një serial televiziv – muzikal ose komedi

Hannah Einbender, “Hacks”

Elle Fanning, “The Great”

Issa Rae, “Insecure”

Tracee Ellis Ross, “black-ish”

Jean Smart, “Hacks”

Aktori më i mirë në një serial televiziv – dramë

Brian Cox, “Succession”

Lee Jung-jae, “Squid Game”

Billy Porter, “Pose”

Jeremy Strong, “Succession”

Omar Sy, “Lupin”

Aktorja më e mirë në një serial televiziv – dramë

Uzo Aduba, “In Treatment”

Jennifer Aniston, “The Morning Show”

Christine Baranski, “The Good Fight”

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Mj Rodriguez, “Pose”

Aktori më i mirë në një miniserial ose film televiziv

Paul Bettany, “WandaVision”

Oscar Isaac, “Scenes From a Marriage”

Michael Keaton, “Dopesick”

Ewan McGregor, “Halston”

Tahar Rahim, “The Serpent”

Aktorja më e mirë në një miniserial ose film televiziv

Jessica Chastain, “Scenes From a Marriage”

Cynthia Erivo, “Genius: Aretha”

Elizabeth Olsen, “WandaVision”

Margaret Qualley, “Maid”

Kate Winslet, “Mare of Easttown”

Seriali më i mirë – dramë

“Lupin”

“The Morning Show”

“Pose”

“Squid Game”

“Succession”

Miniseriali ose filmi më i mirë televiziv

“Dopesick”

“Impeachment: American Crime Story”

“Maid”

“Mare of Easttown”

“The Underground Railroad”

Aktorja më e mirë në rol joprotagonist në një serial, miniserial ose film televiziv

Jennifer Coolidge, “White Lotus”

Kaitlyn Dever, “Dopesick”

Andie MacDowell, “Maid”

Sarah Snook, “Succession”

Hannah Waddingham, “Ted Lasso”

Aktori më i mirë në rol joprotagonist në një serial, miniserial ose film televiziv

Billy Crudup, “The Morning Show”

Kieran Culkin, “Succession”

Mark Duplass, “The Morning Show”

Brett Goldstein, “Ted Lasso”

Oh Yeong-su, “Squid Game”

Seriali më i mirë – muzikal ose komedi

“The Great”

“Hacks”

“Only Murders in the Building”

“Reservation Dogs”

“Ted Lasso”

FILM

Filmi më i mirë – muzikal ose komedi

“Cyrano”

“Don’t Look Up”

“Licorice Pizza”

“Tick, Tick … Boom!”

“West Side Story”

Filmi më i mirë – dramë

“Belfast,”

“CODA”

“Dune”

“King Richard”

“The Power of the Dog”

Filmi më i mirë në gjuhë të huaj

“Compartment No. 6”

“Drive My Car”

“The Hand of God”

“A Hero”

“Parallel Mothers”

Skenari më i mirë – film

Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza”

Kenneth Branagh, “Belfast”

Jane Campion, “The Power of the Dog”

Adam McKay, “Don’t Look Up”

Aaron Sorkin , “Being the Ricardos”

Kënga më e mirë – film

“Be Alive” from “King Richard” – Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

“Dos Orugitas” from “Encanto” – Lin-Manuel Miranda

“Down to Joy” from “Belfast” – Van Morrison

“Here I Am (Singing My Way Home)” from “Respect” – Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

“No Time to Die” from “No Time to Die” – Billie Eilish, Finneas O’Connell

Aktori më i mirë në rol joprotagonist në një film

Ben Affleck, “The Tender Bar”

Jamie Dornan, “Belfast”

Ciarán Hinds, “Belfast”

Troy Kotsur, “CODA”

Kodi Smit-McPhee, “The Power of the Dog”

Aktorja më e mirë në një rol joprotagonist – film

Caitríona Balfe, “Belfast”

Ariana DeBose, “West Side Story”

Kirsten Dunst, “The Power of the Dog”

Aunjanue Ellis, “King Richard”

Ruth Negga, “Passing

Aktori më i mirë në një serial televiziv – muzikal ose komedi

Leonardo DiCaprio, “Don’t Look Up”

Peter Dinklage, “Cyrano”

Andrew Garfield, “Tick, Tick … Boom!”

Cooper Hoffman, “Licorice Pizza”

Anthony Ramos, “In the Heights”

Filmi më i mirë i animuar

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“My Sunny Maad”

“Raya and the Last Dragon”

Aktori më i mirë në një film – dramë

Mahershala Ali, Swan Song”

Javier Bardem, “Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch, “The Power of the Dog”

Will Smith, “King Richard”

Denzel Washington, “The Tragedy of Macbeth”

Aktorja më e mirë në një film – dramë

Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”

Olivia Colman, “The Lost Daughter”

Nicole Kidman, “Being the Ricardos”

Lady Gaga, “House of Gucci”

Kristen Stewart, “Spencer”

Aktorja më e mirë në një film – muzikal ose komedi

Marion Cotillard, “Annette”

Alana Haim, “Licorice Pizza”

Jennifer Lawrence, “Don’t Look Up”

Emma Stone, “Cruella”

Rachel Zegler, “West Side Story”

Regjisori/ja më i/e mirë – film

Kenneth Branagh, “Belfast”

Jane Campion, “The Power of the Dog”

Maggie Gyllenhaal, “The Lost Daughter”

Steven Spielberg, “West Side Story”

Denis Villeneuve, “Dune

Kompozimi më i mirë

“The French Dispatch”

“Encanto”

“The Power of the Dog”

“Parallel Mothers”

“Dune”