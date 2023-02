“Shkova për një problem me shpatullën dhe filloi të më prekte në pjesët intime”, si ra në pranga “fizioterapisti” shqiptar në Greqi

Një 53-vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia greke disa muaj më parë pasi hiqej si masazhator, porn ë të vërtetë abuzonte seksualisht me klientet e tij.

Protothema.gr ka zbardhur sot dëshminë e një prej “viktimave” të 53-vjeçarit.

Numri i personave të abuzuar nuk është ende i ditur, sipas Prokurorisë.

Gruaja kishte shkuar për masazh pasi kishte problem me shpatullën, por masazhatori filloi t’i prekte organin gjenital dhe të pasmet.

Në fakt, ajo u shpëtua në momentin e fundit nga takimi tjetër, një grua e gjatë e shëndoshë për të cilën masazhatori pervers foli fjalët më të këqija, duke u tallur me peshën e saj. Viktima, në gjendje shoku pas skenës së makthit që përjetoi në institutin e Smyrna-s së Re, iu drejtua një linje mbështetëse për gratë e dhunuara dhe gjithashtu një avokati për ta këshilluar se çfarë duhet të bënte.

“Ai filloi të më prekte në organin gjenital. Unë i thashë se çfarë po bën atje dhe nuk dua të më prekësh. Gjatë lëvizjeve pashë që ky mashkull nuk mbante maskë, kishte një kënaqësi në fytyrë, ndërsa pavarësisht se i thashë të mos më prekte organet gjenitale, ai vazhdoi”, thotë gruaja.

Dëshmia

“Të mërkurën e datës 23 nëntor, rreth orës 16, kam lënë takim për një masazh në Smyrna e Re. U vonova rreth një çerek ore në takimin në fjalë dhe për këtë arsye në orën 4 më telefonoi menaxheri i biznesit për të konfirmuar që do të shkoja. Unë kisha qenë më parë në sallonin e masazhit pasi kisha rezervuar përmes një faqe interneti, një ofertë për dy seanca masazhi në atë qendër. Në atë takim të parë, personi përgjegjës për masazhin tim më kërkoi të plotësoja një formular me të dhënat e mia të plota.

Në takimin e dytë më 23 nëntor arrita rreth orës 4:15. Kur mbërrita më priste një burrë, i cili më kishte bërë masazh edhe herën e parë, i cili mu prezantua si Elias. Më tha të shkoja në zonën ku do të bëhej masazhi dhe më pas u largua që të rrija me rroba banje dhe të kthehesha për të filluar seancën. Kështu filloi procesi i masazhit. Kam bërë një masazh të plotë të trupit që zgjat 50 minuta. Ndërsa ai ishte i vetëdijshëm për problemin për të cilin shkova atje dhe i tregova në mënyrë specifike se kam një problem me shpatullën time dhe se do të doja që ai të fokusohej në këtë, ai nuk u mor me atë fushë. Në vend të kësaj ai filloi të sugjeronte trajtime të ndryshme për zonën e të pasmeve. I thashë disa herë se arsyeja pse isha në biznesin e tij ishte për shkak të problemit tim me shpatullën, por ai vazhdoi të më sugjeronte trajtime që ofron biznesi i tij, duke u fokusuar në zonën intime. Madje, për trajtimet në fjalë më ka vënë në dukje se nuk do të ketë tarifë, pa pasur ndonjë arsye konkrete. Dua të theksoj gjithashtu se gjatë masazhit, si në takimin e parë ashtu edhe në të dytën, burri vazhdimisht më kërkonte informacione për jetën time, si për shembull nëse studioj, nëse jetoj vetëm, ku jetoj, nëse jam në një marrëdhënie. Gjithashtu, në të dyja takimet, burri ishte i vetëm në qendrën e masazhit, pa asnjë person të pranishëm.

Gjatë takimit të dytë, teksa më masazhonte, vura re që lëvizjet e tij nuk ishin të njëjta me herën e parë që më bëri masazh . Ai ishte veçanërisht i fokusuar në zonën e të pasmeve.

Kur mbarova masazhin u ngrita te iki dhe ai me tha pse po ngrihesh? Unë kam blerë një makinë të re lazer dhe dua që ju ta provoni.

Duhet të theksoj në këtë moment se pak kohë më parë më kishte propozuar sërish, iu përgjigja se kisha lënë një takim të nesërmen në një qendër tjetër bukurie për të bërë laser. Ai këmbënguli disa herë dhe unë pranova ta provonte laserin në pjesën e këmbës, poshtë gjurit. Por ai nuk u ndal me kaq, ma drejtori aparatin në zonën intime. I thashë se nuk ka nevojë pasi kisha lënë takim të nesërmen, por ai vijonte.

Ai vazhdoi dhe pas pak ma zhvendosi aparatin me laser në organet gjenitale dhe filloi të prekte zonën gjenitale me duar. Gjatë seancës ai nuk kishte vendosur doreza. Gjatë lëvizjeve pashë që burri në fjalë, i cili nuk ishte i veshur me maskë, kishte një pamje të kënaqur në fytyrën e tij, ndërsa pavarësisht se i thosha vazhdimisht të mos e prekte zonën gjenitale, ai nuk dukej veçanërisht i shqetësuar nga pakënaqësia ime dhe vazhdonte. Por zilja e derës më vshpëtoi, pasi erdhi një grua e cila kishte takimin e radhës.

Në mbyllje të dëshmisë së saj, vajza tha se pas incidenteve në institutin Nea Smyrni ka telefonuar në linjën 15900 për të kërkuar ndihmë, ndërsa arsyeja pse nuk ka shkuar në polici ka qenë frika.../Albeu.com/