Sherri për guroren në Krujë, Jashar Maja tregon si u dhunua nga fisi Rraja: Do ta vendos vetë drejtësinë nëse…

Ka folur për mediet, Jashar Maja, njëri nga të plagosurit nga sherri i dhunshëm mes fiseve Maja dhe Rraja për gurororen në Borizanë të Krujës.

Shkak për përplasjen e dhunshme janë bërë guroret që operojnë në këtë zonë, për zhurmat e krijuara nga plasjet në një gurore në Borizanë, në pronësi të

Përparim Rrajës, vëllait të deputetit socialist, Rrahman Rraja.

Jashari ka treguar për Abc News se si e goditën bashkë me djalin e xhaxhait, Bilbil Jashari, në kafene me shkop gome dhe me tyta armësh.

Jashari thotë se nëse nuk vendoset drejtësia, do ta vendosë vetë një të tillë. Ai sakaq, ka zbuluar se gjendja e Bilbil Majës është e rëndë dhe vazhdon të jetë i ushtruar në spital.



“Ishim në autostradë te një lokal po pinim kafe dhe në atë moment çuni i xhajës kishte lene takim me inxhinierin e gurores. Edhe duke diskutuar me të për problemin e guroreve që mos t’i bënim me rendiment më të ulët minat se na shëmben shtëpitë. Atëherë jemi ulur në kafe të tre dhe nuk ka zgjatur asnjë minutë, kanë ardhur ata Rrajat. Na kanë goditur me shkop gome, me tyta armësh. Kanë pasur armë se thonë nuk kanë pasur. Ne kemi dhe video të tjera, ku duken komplet çunat. Ka qene Xhelali, Përparimi, Flamur Rraja, kemi njohur shumë. Kemi marrë policinë në telefon pasi kanë ikur ata. Kam tërhequr çunin e xhajës zvarrë dhe kam dal në rrugë. Policia erdhi pas dy orësh. Ka ardhur një patrullë që ishte më afër dhe ka ardhur për dy orë. Na kanë shoqëruar në Komisariatin e Fushë Krujës dhe më pas në Spitalin Ushtarak.

Gjendja është shumë keq. Ka dal nga spitali ushtarak dhe e kemi çuar në një spital më të specializuar privat. Unë kërkoj drejtësi nga shteti, nëse nuk vepron, nuk ia fal Xhelal Rrajës. Kam vetëm tre vjet që kam hyrë në shtëpi dhe instalimet i kam akoma pa vënë”, u shpreh Jashari.

