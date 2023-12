Shenjat që tregojnë se ai ju pëlqen edhe pse nuk e pranon

Kur ndrojtja sulmon frontet e një romance të mundshme, është e vështirë të dihet me siguri, pa sinjale verbale, nëse dikush ju pëlqen, edhe nëse nuk e pranon. Në përgjithësi, pyetja ose propozimi zakonisht shkakton shumë siklet, frikë apo edhe ankth, kështu që shumë njerëz bëjnë përafrime shumë të vogla derisa të sigurojnë “po”.

A është e mundur të përshkruani shenja që tregojnë nëse ai ju pëlqen? E vërteta është se jo, sepse secili i menaxhon emocionet dhe veprimet e tij në mënyrën e vet. Megjithatë, ka disa të dhëna me një probabilitet të lartë që mund të merren parasysh për të zgjidhur këtë mister. Le të njihemi me ta.

Hollësitë e tërheqjes gjejnë rrugën e tyre në të gjitha veprimet e përditshme: një vështrim, një përkëdhelje, madje edhe një buzëqeshje që nuk shkon përtej cepit të gojës. Kombinimi i të gjithave mund të na japë një ide të përgjithshme se çfarë ndjen ai person për ne, por ne duhet të dimë se si t’i identifikojmë ata. Le të shohim më të zakonshmet.

Zbuloni tërheqjen dhe ankthin: nëse e bëni atë nervoz, ai ju pëlqen

1.Tregon nervozizëm kur jeni prezent

Paradoksalisht, tërheqja dhe ankthi shkojnë dorë për dore. Siç shihet në një botim në Adaptive Human Behavior and Physiology , një sërë reagimesh fiziologjike dhe të sjelljes ndodhin kur takoheni me dikë që konsiderohet shumë tërheqës për herë të parë; për shembull, skuqje, shqetësim, palpitacione. Të gjithë ata janë të ndarë me gjendje ankthi.

Prandaj, nëse vëreni reagime nervore tek personi tjetër, si shmangia e shikimit tuaj, disa të qeshura nervoze ose ngritja e tonit të zërit, ka mundësi që t’i pëlqeni.

2.Ju imiton

Ekziston një mekanizëm i pavetëdijshëm që ju shtyn të kopjoni pozicionet, gjestet ose mënyrën e të folurit të personit që ju tërheq. Kjo, e cila u testua në një eksperiment takimi me shpejtësi dhe e botuar në Social Influence , tregoi se mimika e pavetëdijshme përmirëson vlerësimin e ndërveprimeve. Kështu, nëse vëreni se tjetri adopton disa nga gjestet tuaja ose fillon të përdorë shprehje verbale që i përdorni shpesh, ndoshta këto janë shenja që ju pëlqeni, edhe nëse nuk e pranojnë. Të paktën ka interes dhe dashuri.

3.Bën shpesh kontakt me sy

Ka njerëz, shikimi i larguar i të cilëve tregon interes; Ka edhe nga ata që bëjnë të kundërtën: kërkoni nxënësit tuaj. Gjithashtu, nëse keni mundësi të shikoni, mund të përcaktoni nëse ato zgjerohen, gjë që është një shenjë e qartë e tërheqjes. Nëse një person shmang shikimin tuaj ose e kërkon atë do të varet nga shumë variabla, si ndrojtja e tyre, intensiteti i tërheqjes që ndjen për ju ose strategjitë e menaxhimit emocional që kanë.

4.Qëndrimi i tij është i orientuar drejt jush

Përkulja drejt bashkëbiseduesit është një gjest i pavetëdijshëm që tregon interes për të dhe atë që ai thotë. Kjo qasje lehtëson perceptimin, në mënyrë që ato të dëgjohen më mirë, të zbulohen detajet në gjuhën e tyre joverbale , etj. Prandaj, nëse personi tjetër orientohet drejt jush kur ndërvepron, ai do të tregojë interesin e tij.

5.Filloni ndërveprimet

Një person që ka ndjenja për ju nuk do të motivohet vetëm nga tërheqja fizike: ka shumë të ngjarë që ai të kërkojë t’ju shohë, të interesohet për ju ose të flasë me ju pas një periudhe pa kontakt. Kjo, për sa kohë që nuk është një metodë presioni, është një shenjë e mirë se ai ju pëlqen, pasi nënkupton se ka një interes të vërtetë për t’ju njohur dhe inkurajon mundësinë për të vazhduar të bëheni intim.

6.Ka një preferencë për ju në grup

Është e zakonshme të shohësh se dy njerëz që pëlqejnë njëri-tjetrin përfundojnë duke u izoluar nga pjesa tjetër e grupit të tyre për të folur ose për të kaluar kohë së bashku. Prandaj, nëse ai person tenton t’ju kërkojë për të biseduar vetëm me ju në mes të një feste, një grupi ose një bisede të madhe, do të përballeni me një nga shenjat që ai ose ajo ju pëlqen.

7.Frenon kundër jush “rastësisht”

Një tjetër impuls i pavetëdijshëm që keni kur ndiheni të tërhequr nga dikush është të filloni kontaktin fizik . Një prekje teksa kaloni, një dorë në shpinë për të kërkuar një vend, një goditje në shpatull… këto afrime të vogla janë, të paktën, shenja besimi. Shtuar të gjitha sa më sipër, mund të jetë një shenjë më shumë që ai person tërhiqet nga ju.

8.Buzëqeshja e tij nuk zhduket

Është e thjeshtë: nëse ai person ka ndjenja për ju, ai nuk do të jetë në gjendje të ndalojë së buzëqeshuri. Do të vini re se është e natyrshme, që ai thjesht ndihet i lumtur pranë jush. Kjo, pavarësisht nëse është dashuri romantike apo jo, është gjithmonë diçka për të vlerësuar dhe për të qenë mirënjohës.

9.Gjeni ngjashmëri mes të dyjave

Një person që ju pëlqen do t’i kushtojë më shumë vëmendje atyre pikave të përbashkëta që kanë me ju. Ai ka të ngjarë t’i vë në dukje ato, duke kërkuar bashkëpunimin tuaj .

10.Përgjigjet shpejt kur i shkruani

A keni ndjerë ndonjëherë gëzim kur dashuria juaj ju dërgon një mesazh? Nëse rasti është që ai përgjigjet aq shpejt sa ju, kjo ndodh sepse ai ndan interesin që keni për të biseduar dhe për të mbajtur kontakte.

11.Ju bën lajka

Nëse është dikush që nuk është shumë i turpshëm, ka shumë të ngjarë t’ju komplimentojë. Nuk ka të bëjë vetëm me kënaqësinë e vetes, por të shprehësh se cilat aspekte të tua janë të këndshme për atë person.

12.Të mbron

Edhe pse kjo pikë duhet marrë me kujdes që të mos kthehet në posesivitet, dikush që bën veprime për të shmangur vuajtjet është një shenjë e qartë se kujdeset. Është mirë që një person tjetër dëshiron t’ju mbajë të sigurt, për sa kohë që ai e bën këtë pa cenuar privatësinë tuaj.

13.Ndiheni xheloz nëse dikush tjetër është i interesuar për ju

Kujdes, xhelozia është një ndjenjë e natyrshme. Tani, ajo që do t’ju tregojë nëse ia vlen ta lini atë person në jetën tuaj është se si e menaxhoni atë. Sjelljet poseduese ose sjelljet që përfshijnë çdo lloj agresiviteti nuk tolerohen.

14.Dëshiron t’ju prezantojë me rrethin e tij shoqëror ose të takojë tuajin

Gëzimi i prezantimit të një personi të veçantë me të dashurit është diçka që na ndodh të gjithëve. Prandaj, nëse ai dëshiron të takojë miqtë tuaj ose ju përfshin në grupet e tij, kjo ndodh sepse ai dëshiron që ju të jeni pjesë e jetës së tij më intime.

15.Zgjat bisedat

Kur bisedat janë interesante dhe ka lidhje, është e vështirë të ndalesh. Nëse ai person i pëlqen vërtet shoqëria dhe biseda juaj, është normale që ata duan që ajo të mos përfundojë dhe të vazhdojë të sjellë tema të bisedës.

16.Qesh më shpesh

Tërheqja mund të bëjë që shakatë dhe komentet të perceptohen si më qesharake, pasi shtohet një komponent i pavetëdijshëm i vetëkënaqësisë . Pra, nëse shihni se ai qesh më shumë me ju sesa me të tjerët (ose se e qeshura e tij është më e shpeshtë dhe më e fuqishme), mund të shihni një nga shenjat që ai ju pëlqen, edhe nëse ai nuk e pranon këtë.

17.Të tjerët ju thonë se ju pëlqeni

Megjithëse rezultatet janë ende të pasakta, studime të tilla si ai i botuar në revistën Current Psychology raportojnë se vëzhguesit e jashtëm priren të jenë korrekt kur identifikojnë shenjat e tërheqjes midis dy njerëzve. Duke qenë kështu, nëse të dashurit tuaj ju thonë se ai person ju pëlqen, nuk është e dëmshme të merrni parasysh mendimin e tyre.

18.Kujdeset për pamjen tuaj fizike

Edhe pse tërheqja shkon përtej imazhit të trupit, nuk mund të mohohet se ka një efekt tek ajo. Përmirësimi i pamjes fizike (makijazhi, veshje të bukura, modele flokësh, parfume, etj.) është pjesë e sjelljeve të ekspozitës në flirtim, siç thuhet në një botim në Perspectives on Behavior Science.

19.Është i interesuar për mendimin tuaj për të

Nëse dikush është i tërhequr nga ju , ata ndoshta janë shumë të interesuar të dinë nëse ju reagoni. Prandaj, ai do t’i kushtojë shumë vëmendje kualifikimeve tuaja dhe, në përgjithësi, mënyrave se si ju tregoni njohje (ose interes romantik). Kjo mund të jetë një nga ato shenja që zbulojnë se ai në të vërtetë ju pëlqen, por nuk do ta pranojë.

20.Flirton me ju

Ndonjëherë, tërheqja nxjerr në pah disa sjellje miqësie që janë të pavetëdijshme, por të lehta për t’u njohur nga jashtë. Disa sugjerime, për shembull, ose një mbyllje syri.

Rëndësia e mos përdorimit të sugjerimeve si forma presioni

Kur ato bëhen e vetmja mënyrë për të nisur një lidhje, problemi me sinjalet që përdor dikush që ju pëlqen dhe nuk e pranon është mundësia e injorimit të refuzimit me pretekstin e keqkuptimit. Nga ana tjetër, nëse “jo”-ja ngrihet verbalisht, njerëzit tërhiqen dhe pasojat negative shmangen.

Prandaj, sa herë që keni dyshime, është e rëndësishme të keni guxim dhe ta vendosni situatën në tavolinë. Në këtë mënyrë jo vetëm që do të merrni informacionin që ju nevojitet (dhe ndoshta do të filloni një lidhje), por do të siguroheni që të mos e bëni personin tjetër të pakëndshëm. Respekti dhe pëlqimi ndonjëherë kërkojnë tejkalimin e një ndrojtjeje, por gjithmonë ia vlen përpjekja.