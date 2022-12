Kaotike apo festive? Zbuloni çfarë ju pret në këtë Krishtlindje, sipas shenjës suaj të Horoskopit

Çfarë mund të prisni këtë Krishtlindje, sipas shenjës suaj të zodiakut:

Dashi

Ju po i bëni gjërat tradicionalisht këtë vit, kështu që shumë prej jush do të kthehen në terrenin e vjetër të këmbës. Qoftë shtëpia e një anëtari të familjes që nuk e keni vizituar për një kohë ose miq të vjetër nga shkolla e mesme, Marsi retrograd ju ka ripërtëritur hapat – por hëna e Ujorit është edhe më shumë arsye për të endur.

Demi

Kontrolloni dy herë dhe trefish itinerarin dhe shpenzimet tuaja të udhëtimit; Faux pas retrograde janë të pashmangshme. Gjithashtu, nëse po udhëtoni në shtëpi për të vizituar familjen dhe miqtë, jeni më të prirur për të kapur njerëzit në befasi, veçanërisht kur hëna e ka katrorin Uranin në shenjën tuaj. Por nuk ka asgjë të keqe me një surprizë të vogël festash, për sa kohë që e ulni atë në vlerën e goditjes.

Binjakët

Mblidhni energjinë tuaj përpara se të dilni për të festuar, sepse pavendosmëria juaj është niveli tjetër sot. Nëse jeni tashmë në një angazhim romantik, mund të dëshironi të kontaktoni me partnerin para se të shisni aksidentalisht në festat e tyre familjare. Komunikimi është kyç, si zakonisht.

Gaforrja

Nëse gjërat janë të vështira mes jush dhe personit tuaj, kjo mund të parashikojë atë që do të ndodhë gjatë retrogradit të ardhshëm të Mërkurit. Edhe pse, me hënën që lëviz nëpër Ujorin dhe shtëpinë tuaj të tetë intime – ndërkohë që jeni në kundërshtim me Uranin dhe në harmoni me Marsin – ju keni më shumë gjasa të zgjidhni lirinë tuaj në vend të komprometimit.

Luani

Nëse e gjeni veten duke kërkuar vërtetimin ose miratimin e një personi tjetër të rëndësishëm, mbështetuni te të dashurit tuaj për mbështetjen që ju nevojitet në vend të kësaj. Ju gjithashtu do të keni shumë tërheqje në shtëpinë tuaj të gjashtë përgjegjëse të kujdesit të duhur, gjë që është edhe më shumë arsye për të rishikuar disa nga recetat tuaja të pushimeve.

Virgjëresha

E vetmja gjë më argëtuese sesa të festosh festat përkrah njerëzve të preferuar është rrëmuja që bëni kur jeni të gjithë bashkë. Kuptohet, nuk ju pëlqen shumë rrëmuja logjistike, por këtu po inkurajoheni të mbani një mendje të hapur. Është koha për të vendosur disa rregulla të reja.

Peshorja

Jeni mikpritësi i preferuar i festave të të gjithëve, por çfarë nëse jeni në humor për diçka pak më ndryshe këtë vit? Sigurohuni që po komunikoni qartë dhe nuk keni nevojë t’i nënshtroheni njerëzve që ju pëlqejnë. Luajini gjërat dhe transmetoni mesazhin kur vendosni për hapat e ardhshëm.

Akrepi

Nëse anëtarët e familjes janë në mosmarrëveshje me njëri-tjetrin, përpiquni të qëndroni në korsinë tuaj. Përveç kësaj, ka shumë mënyra për të mbajtur gjallë frymën e festave, edhe nëse kjo do të thotë t’i merrni gjërat në duart tuaja. Ju jeni një alkimist nga natyra, dhe sot është një nga ato ditët kur magjia juaj do të vinte në ndihmë.

Shigjetari

Jeni duke u grindur shumë me partnerin? Gjithçka falë Marsit që ka ndezur sektorin tuaj të marrëdhënieve retrograde, por është thelbësore të shkëputeni nga një rezultat ose reagim specifik kur hapni dhuratat këtë vit. Përveç kësaj, është mendimi që ka rëndësi, apo jo?

Bricjapi

Ju keni qenë gjithmonë një adhurues i traditave, por me Marsin që po ben kërdinë përmes shtëpisë tuaj të gjashtë të punëve të lodhshme, gjërat mund të mos shkojnë sipas planit këtë vit. Një tjetër për librat? Sigurisht, prandaj përpiquni ta shijoni këtë moment me miqtë dhe familjen. P.S.: Disa nga dhuratat nën pemë mund t’ju kapin edhe juve.

Ujori

Zakonisht nuk jeni sentimentalë, por disa ngjarje të papritura mund te depertojne në ndjenjat tuaja këtë vit. Ndoshta ju mungon dikush, ose thjesht dëshironi të ishit diku tjetër në këtë moment. Megjithatë, nuk ka nevojë të sulmoni të dashurit tuaj. Në vend të kësaj, bëni një pushim nëse është e nevojshme.

Peshqit

Nëse jeni në dy mendje për festimet e festave të këtij viti, ose thjesht ndiheni të pamotivuar, nuk ka nevojë të bëni më shumë presion mbi veten tuaj. Në fakt, ju mund të keni edhe disa besime jokonvencionale për të gjithë këtë gjë, ndërsa të tjerët nuk kanë zgjidhje tjetër veçse të punojnë një turn shtesë. Fundi? Lironi fajin.