Shenjat më me fat dhe ato më të pafat të javës së fundit të 2023-shit

Java e fundit e vitit 2023 është e mbushur me ngjarje astrologjike, të cilat disa njerëz do t’i ngrenë në lartësi dhe të tjerëve do t’ua prishin plotësisht ndjenjën.

Pra, për të filluar, ne kemi një Diell në Bricjap që bën një aspekt pozitiv me Saturnin në Peshqit, duke favorizuar planifikimin, vendosjen e qëllimeve dhe duke sjellë justifikimin e përpjekjeve.

Në vigjilje të Krishtlindjeve, Afërdita në Akrep dhe Neptuni tek Peshqit, janë të mbushur me romancë, sensualitet por edhe pritshmëri dhe ëndrra të larta… të cilat do të mohohen në datën 27, si Mërkuri, i cili ka kaluar në Shigjetar.

Në të njëjtën ditë kemi edhe Hënën e Plotë te Gaforrja, por edhe treshen e Diellit me Jupiterin dhe Demin, kështu që disa do të qajnë e disa do të qeshin.

Disa njerëz do të marrin një tjetër tronditje në datën 28, me lidhjen e Mërkurit dhe Marsit në Shigjetar dhe katrorin e Marsit me Neptunin.

Le të shohim se cilat do të jenë shenjat më me fat dhe më me pak fat të javës.

Shenjat me më shumë fat:

Tre shenjat e tokës, Bricjapi (kryesisht), Virgjëresha dhe Demi, janë ato që kanë fatin në anën e tyre, pasi gjithçka do të shkojë sipas planit. Për më tepër, priten zhvillime të këndshme si në planin personal, ashtu edhe në atë të dashurisë dhe marrëdhënieve. Po, është hëna e plotë në Gaforre, në datën 27, e cila ka të bëjë drejtpërdrejt me Bricjapët, megjithatë, janë ata që do të dalin fitimtarë në një debat ose këndvështrimi i tyre do të mbizotërojë. Binjakët dhe Shigjetari do të jenë gjithashtu me fat në çështjet financiare dhe profesionale. Përveç kësaj, të gjithë do të argëtohen dhe do të kenë një Krishtlindje të mrekullueshme.

Shenjat me më pak fat:

Binjakët, Shigjetari, Peshqit, Demi, Akrepi, Luani dhe Ujori, kanë më pak fat këtë javë, pasi vlerësimet tuaja të gabuara, veprimet e gabuara, por edhe injoranca që keni në çështje të rëndësishme të jetës suaj do të kushtojë shtrenjtë. Përveç kësaj, nuk do të shmangni kurthe të përgatitura mirë, keqkuptime, shtyrje ose anulime në programin tuaj, gënjeshtrat, mashtrimet, keqinterpretimet dhe zhgënjimet. Mbajini sytë hapur, mos jini abstrakt, dashamirës ose besnik, mos bëni blerje ose investime, mos luani kumar sepse rrezikoni të humbni (ose t’ju vidhen paratë) ose sende me vlerë.