Kreu i Partisë Mundësia, Agron Shehaj, ka bërë publike një tjetër zhvillim të rëndë që lidhet me protestuesin e ri Enea. Sot, në oborrin e Kuvendit, pranë Shehajt dhe deputetit Erald Kapri, Enea tregoi hapur dhunën që i ishte ushtruar në zyrat e Komisariatit Nr.1 në kryeqytet.
Sipas Shehajt, të riut 23-vjeçar po i bëhet presion që të ndryshojë dëshminë e tij.
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Kreu i Partisë Mundësia theksoi se u nis me urgjencë drejt spitalit ku Enea kishte shkuar për mjekim, pasi policë dhe përfaqësues të Komisariatit Nr.1 kishin larguar avokatin mbrojtës të të riut dhe po përpiqeshin ta detyronin atë që të mos i denonconte me emra dhunuesit.
Në videon e postuar në rrjetet sociale, Shehaj u shpreh se shkoi me urgjencë në spital sepse u njoftua se Enea po përballej me presion për të ndërruar versionin e ngjarjeve. Ai e quajti të paimagjinueshëm këtë skandal dhe shtoi se i riu fillimisht ishte rrahur, më pas ishte marrë nga shtrati ku priste për t’u mjekuar dhe ishte dërguar në një dhomë, ndërsa avokati i tij ishte dhunuar dhe larguar për ta detyruar që të ndryshonte deklaratën. Shehaj shtoi se kjo nuk do të lejohej në asnjë mënyrë.
Enea deklaroi sot se personat që e dhunuan në zyrën e shefit të Komisariatit Nr.1 ishin Roki Pepa dhe Ervin Hasrama.
Shehaj kërkoi shkarkimin e menjëhershëm të tyre nga detyra, ndërsa paralelisht kërkoi edhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, të cilin e cilësoi si urdhëruesin e përdorimit të policisë për të frikësuar të rinjtë që të mos dalin më në protestë.
Ai theksoi se dy personat që kanë ushtruar dhunë ndaj të riut do të përballen me drejtësinë dhe duhet të largohen menjëherë nga puna. Ndërkaq, për kryeministrin tha se ai që u ka vjedhur shqiptarëve dhe tani po përdor policinë për të trembur protestuesit e dhunuar, duhet të largohet dhe do ta bëjë këtë me turp.