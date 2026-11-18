Në kuadër të procesit të hartimit të Strategjisë së Arsimit 2035+, ministri Hajrulla Çeku ka zhvilluar një takim konsultativ me studentë nga rajoni i Gjilanit.
Përmes një njoftimi në Facebook, Çeku bëri të ditur se dokumenti strategjik po përgatitet me përfshirje të gjerë, në mënyrë që kërkesat dhe propozimet e studentëve të merren parasysh në proces.
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Ai theksoi se reforma, përveç fuqizimit të arsimit parauniversitar, do të shtrijë vëmendjen edhe te arsimi i lartë.
Sipas ministrit, Kosovës i duhen universitete që formojnë profesionistë të përgatitur për tregun e punës dhe që e çojnë përpara shkencën në shërbim të zhvillimit social dhe ekonomik të vendit.
Çeku vlerësoi se pjesëmarrja e studentëve në këtë fazë është thelbësore për të ndërtuar një strategji që u përgjigjet nevojave dhe sfidave me të cilat përballet sistemi arsimor.