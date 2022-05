Shefi i Pentagonit flet i përlotur: Pushtimi rus i Ukrainës është brutaliteti i llojit më të ftohtë (VIDEO)

Pushtimi i Presidentit Vladimir Putin në Ukrainë është “brutaliteti i llojit më të ftohtë”, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit, John Kirby.

Duke folur me gazetarët, Kirby dënoi veprimet e liderit të Kremlinit në Ukrainë dhe tha se ishte “e vështirë të shikohej” se çfarë po i bën Putin vendit.

“Është brutalitet i llojit më të ftohtë dhe më të shthurur. Unë nuk mendoj se e vlerësuam plotësisht shkallën në të cilën ai do ta vizitonte atë lloj dhune dhe mizorie dhe siç thashë shthurjen, mbi njerëzit e pafajshëm, mbi joluftëtarët, mbi civilët, me një shpërfillje kaq të plotë për jetët që po merrte”.

Zyrtari i Pentagonit filloi të prekej teksa fliste për skenat që dolën nga Ukraina.

“Është e vështirë të shikosh se çfarë po bën ai në Ukrainë, çfarë po bëjnë forcat e tij në Ukrainë dhe të mendosh se çdo individ etik dhe moral mund ta justifikojë këtë. Është e vështirë të shikosh disa nga imazhet dhe të imagjinosh se çdo lider i pjekur serioz dhe i menduar mirë do ta bënte këtë. Nuk mund të flas me psikologjinë e tij, por mendoj se të gjithë mund të flasim për shthurjen e tij”.

Kirby tha gjithashtu se “nuk ishte plotësisht e qartë se sa i vërtetë ishte informacioni” që po merrte lideri rus, por kishte “indikacione se ai nuk po merrte domosdoshmërisht një pamje të saktë”./albeu.com

.@PentagonPresSec John Kirby gets emotional talking about Putin: “It’s difficult to look at some of the images and imagine that any well-thinking, serious mature leader would do that. I can’t talk to his psychology, but I think we can all speak to his depravity.” pic.twitter.com/awH6dKyoPW

— CSPAN (@cspan) April 29, 2022