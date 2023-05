SHBA pranoi t’i dërgonte avionë luftarakë Ukrainës, Zelensky zotohet për të mos i përdorur në tokën ruse

Presidenti i SHBA Joe Biden tha të dielën se kishte marrë siguri të qartë nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky se ai nuk do të përdorte avionë luftarakë F-16 të furnizuar Ukrainës nga Perëndimi për të goditur objektivat në tokën ruse.

Biden u tha gazetarëve në Hiroshima, Japoni, në përfundim të samitit të G7 se avionët luftarakë F-16 mund të përdoren kudo që trupat ruse janë brenda Ukrainës dhe rajonit, që do të thotë territoret e pushtuara.

Ai tha se ishte shumë e pamundur që avionët të përdoren në ndonjë ofensivë ukrainase në javët e ardhshme, por se trupat ukrainase mund të kenë nevojë për armë të tilla për t’u mbrojtur kundër forcave ruse përtej rrezes së tyre aktuale.

Udhëheqësit e G7 njoftuan sot se nuk do të ndalojnë së mbështeturi Ukrainën. Ishte një paralajmërim i qartë për presidentin rus Vladimir Putin, i cili ka pohuar se forcat ruse kanë pushtuar qytetin e Bakhmut, të cilin Kievi e mohon.

Nga ana e tij, Zelensky tha se kishte besim se Kievi do të merrte avionë luftarakë F-16 nga Perëndimi pas muajsh lobimi për avionët. Trajnimi i pilotëve, si dhe transferimi i tyre në Ukrainë, do të zgjasë disa muaj.

Biden u tha gazetarëve se ai e diskutoi këtë çështje me Zelensky gjatë takimit të tyre kokë më kokë. Ai tha se F-16 nuk do të kishin ndihmuar forcat ukrainase mbi Bakhmut, për shembull, por mund të bënin një ndryshim të madh në drejtim të aftësisë për t’u marrë me atë që vjen më pas.