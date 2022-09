SHBA paralajmëron Rusinë: Nëse përdor armë bërthamore, kundërpërgjigjja do të jetë katastrofike

Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë, Jake Sullivan, premtoi të dielën se do të kishte pasoja “katastrofike” nëse Rusia përdor një armë bërthamore në Ukrainë. CNN shkruan se SHBA do të miratojë sanksione të mëtejshme ekonomike kundër Rusisë nëse Kremlini përfundon referendumin e tij të rremë.

“Nëse Rusia e kalon këtë vijë, do të ketë pasoja katastrofike për Rusinë. Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen me vendosmëri. Tani në kanalet private, ne e kemi shpjeguar në mënyrë më të detajuar saktësisht se çfarë do të thotë kjo,” tha Sullivan.

Për pasojat e mëtejshme kundër Rusisë për referendumet në territoret e pushtuara ukrainase , Sullivan vuri në dukje deklaratën e liderëve të G7 të premten dhe tha se do të ketë më shumë njoftime nga SHBA në ditët në vijim.

“Ata përsëritën se do të kishte pasoja dhe specifikuan se kjo do të përfshinte sanksione shtesë të zgjeruara, duke përfshirë sanksione ndaj subjekteve dhe kompanive jashtë Rusisë që mbështesin makinën ruse të luftës ose mbështesin këto referendume të rreme ose përpjekjet e Rusisë,” tha Sullivan.

Në një intervistë në ABC “This Week”, Sullivan tha gjithashtu se SHBA po planifikon ndërhyrje për çdo emergjencë.

“Ne duam të parashtrojmë parimin se do të ketë pasoja katastrofike, por jo të përfshihemi në një lojë retorike gjilpërash. Pra, rusët e kuptojnë se ku jemi, ne e kuptojmë se ku jemi, ne po planifikojmë për çdo rast dhe ne do të bëjmë atë që është e nevojshme për të penguar Rusinë nga ndërmarrja e këtij hapi. Dhe nëse ata e bëjnë, ne do të përgjigjemi me vendosmëri,” tha Sullivan.