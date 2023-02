SHBA mendon rritjen e pranisë së trupave në Poloni, diskutimet gjatë vizitës së Biden

Kryeministri polak Mateusz Morawiecki dhe presidenti i SHBA Joe Biden do të diskutojnë mundësinë e rritjes së pranisë së trupave amerikane në Poloni dhe bërjen e saj më të përhershme.

“Ne jemi në procesin e diskutimit me administratën e Presidentit Biden për ta bërë praninë e trupave më të përhershme dhe për t’i rritur ato”, tha Morawiecki në “Face the Nation” të CBS.

Biden do të vizitojë Poloninë gjatë datave 20-22 shkurt për të shënuar përvjetorin e parë të pushtimit rus të Ukrainës fqinje.

Shtetet e Bashkuara forcuan praninë e trupave të tyre në Poloni përpara pushtimit të 24 shkurtit 2022 dhe aktualisht kanë rreth 11,000 personel në rotacion atje, sipas CBS.

Biden tha qershorin e kaluar se Shtetet e Bashkuara do të krijonin një seli të re të përhershme të ushtrisë në Poloni në përgjigje të kërcënimeve ruse.

Biden do të takohet me presidentin polak Andrzej Duda dhe aleatët e Evropës Lindore dhe do të flasë për Ukrainën, por nuk ka plane të kalojë në Ukrainën fqinje, sipas Shtëpisë së Bardhë. /albeu.com